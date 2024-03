Prima convocazione in nazionale maggiore per Dany Mota Carvalho. Dopo le esperienze con l’Under21, compresa una splendida cavalcata fino alla finale degli Europei di categoria di un paio d’anni fa, con tanto di gol in rovesciata segnato contro l’Italia, il commissario tecnico del Portogallo l’ha scelto come aggiunta al roster a seguito di qualche defezione nella prima lista.

Calcio, Nazionali: la prima “da grande” di Dany Mota col Portogallo, in evidenza per le prestazioni col Monza

Classe 1998, al Monza dal gennaio del 2020, con 30 gol in 133 presenze e soprattutto le due promozioni dalla Serie C alla Serie A, o’ Craque di Chiavari (soprannominato così dai tempi della Virtus Entella) andrà a caccia dell’esordio nelle due amichevoli con Svezia e Slovenia.

Le prestazioni con il Monza non potevano passare inosservate, perché è un titolarissimo, perché i gol arrivano in buon numero e soprattutto perché spesso e volentieri sono eccezionalmente belli, come la spettacolare rovesciata rifilata al Genoa un paio di settimane fa.

Calcio, Nazionali: Valentin Carboni con l’Argentina, Lorenzo Colombo nell’Italia Under 21

Così come non potevano passare inosservate le caratteristiche di talento innato di Valentin Carboni, convocato invece con largo anticipo da Scaloni per l’Argentina. Mentre l’unico italiano a figurare nelle liste delle convocazioni, è Lorenzo Colombo, richiamato dall’Under21.

Calcio, Nazionali: nessun biancorosso nell’Italia di Spalletti

Niente spazio in nazionale maggiore per il campione d’Europa Matteo Pessina o per i talenti Andrea Colpani e Michele Di Gregorio, passati sottotraccia nello scouting del Ct Luciano Spalletti. Eppure il Monza in Serie A sta andando forte e forse un’occasione, specialmente per una tournée che conta il giusto come quella americana che sta affrontando ora l’Italia, poteva essere concessa anche a qualche biancorosso.