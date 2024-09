Calcio: il Monza ricorda mister Salvemini, morto a 82 anni. Chiuse la carriera in biancorosso

Era l’inizio degli anni Duemila, non proprio un periodo da sogno per il Monza che stentava ad affrontare la Serie B. Anzi, quella in cui Gaetano Salvemini fu allenatore biancorosso fu anche l’ultima stagione giocata in cadetteria prima dell’avvento dell’epoca Fininvest.

Calcio: il Monza ricorda mister Salvemini, allenò anche Empoli, Bari e Genoa

La società ha ricordato venerdì 6 settembre con commozione la scomparsa dello storico allenatore pugliese. Salvemini arrivò in Brianza alla fine della sua carriera, dopo aver allenato tra le altre anche Empoli, dove scrisse pagine importanti di storia calcistica, Bari, con la quale ottenne i migliori risultati, una promozione in A e la vittoria della Mitropa Cup, e Genoa, con il quale invece sfiorò solamente la promozione.

Calcio: il Monza ricorda mister Salvemini, arrivò in biancorosso nel 2000

A Monza giunse nel tentativo disperato di salvare una squadra che aveva cominciato malissimo la stagione di Serie B 2000/2001. Prese la squadra e la rivoltò, anzi i suoi meriti andarono ben oltre i risultati che comunque arrivarono. Dopo una manciata di punti conquistati dal suo predecessore nella prima parte dell’anno, ottenne diverse vittorie importanti, anche se poi non bastarono per garantirsi la categoria anche l’anno successivo. Cominciò lì il lento declino del Monza, sino all’arrivo della famiglia Berlusconi.

Calcio: il Monza ricorda mister Salvemini, morto a 82 anni

Se ne è andato all’età di 82 anni, lasciando al mondo del calcio il ricordo di un tecnico determinato e gentiluomo, dai modi garbati e i gesti misurati; uno stile che non potrà essere dimenticato.