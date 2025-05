AC Monza, la Primavera di Brevi conquista la salvezza aritmetica

Sbocciano successi nella fiorente primavera del Settore Giovanile di AC Monza che continua a raccogliere frutti dal vivaio ed importanti risultati sia sul piano calcistico che umano. La Primavera guidata dal tecnico Oscar Brevi, nonostante la sconfitta interna contro il Torino per 1-2, ha conquistato la salvezza aritmetica con tre giornate di anticipo e prima di scendere in campo contro i granata (grazie alla sconfitta del Bologna nella gara delle 13, ndr). Dunque, la formazione biancorossa disputerà il campionato di Primavera 1 per il terzo anno consecutivo. Tanti momenti da incorniciare in una stagione ricca di emozioni come gli otto risultati utili consecutivi, gli esordi di giovani talenti del vivaio e i 60 gol realizzate in 36 gare. In doppia cifra Emanuele Zanaboni con 12 reti realizzate e Saverio Domanico con undici gol mentre Jordan Longhi vi è ad un passo a quota nove. Proprio Domanico, il difensore goleador, è stato intervistato dal Cittadino lo scorso 21 marzo per la sua sorprendente indole al gol.

La salvezza della Primavera 1: le congratulazioni di Mauro Bianchessi

A elogiare l’impresa della squadra Primavera ci ha pensato subito Mauro Bianchessi, Direttore Sportivo e Direttore Generale del Settore Giovanile di AC Monza, il quale si è congratulato con la squadra guidata da Oscar Brevi per l’obiettivo raggiunto. Ecco le sue dichiarazioni riportare dal sito ufficiale del Club brianzolo: «Complimenti ai ragazzi, al tecnico Oscar Brevi e allo staff per aver centrato un obiettivo per tutti noi molto importante, assolutamente non scontato, e che ci permetterà di continuare a essere protagonisti nel campionato di Primavera 1 per il terzo anno consecutivo. Aver portato in pianta stabile alcuni ragazzi in Prima Squadra è un altro risultato per noi significativo».

Il florido cammino del Settore Giovanile

Weekend importante anche per le altre categorie biancorosse. Sorride in campionato l’Under 18 che trionfa in casa contro la Sampdoria. Grande soddisfazione per l’Under 17 che espugna Napoli battendo i partenopei 3-2 con una tripletta di Zanni e strappa, difatti, il pass per il Secondo Turno Play Off dove affronterà il Cagliari. Festeggia anche l’Under 16 che supera 2-1 il Modena nella gara di ritorno degli Ottavi di Finale Play Off e si qualifica ai Quarti dove sfiderà la Roma. Grande gioia anche per l’Under 15, vittoriosa per 1-0 contro la Fiorentina nella gara di andata degli Ottavi di Finale Play Off.