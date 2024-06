Ac Monza: dalla prossima stagione la Prima squadra femminile di calcio

Novità in casa Ac Monza che ha iniziato già a programmare la prossima annata: a partire dalla stagione sportiva 2024/25 ci sarà la Prima squadra femminile. La notizia è stata data dalla società biancorossa attraverso un comunicato ufficiale. Dopo le formazioni femminili Under 15, Under 17 e Under 19 già presenti, si tratta di una nuova pagina di storia del calcio monzese. La compagine femminile militerà per la prima volta nel campionato di Promozione e disputerà le gare casalinghe al Centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello.

Prima squadra femminile del Monza: «Un nuovo cammino», dice Bianchessi

Traspare grande felicità nelle parole del direttore generale del settore giovanile di Ac Monza, Mauro Bianchessi: «Dopo una stagione di grandi traguardi, la società dimostra ancor di più di credere nell’attività femminile, guidata dalla responsabile Roberta Antignozzi, dando inizio a un nuovo affascinante cammino e continuando a valorizzare il proprio settore giovanile, punto di riferimento per il territorio».

Prima squadra femminile del Monza, Galliani: «Siamo orgogliosi di questo ambizioso progetto»

A commentare lo storico momento anche il vicepresidente vicario e amministratore delegato dell’Ac Monza, Adriano Galliani: «Siamo orgogliosi ed entusiasti di dare inizio a questo nuovo ambizioso progetto. L’iscrizione al campionato di Promozione – ha continuato l’ad – è un ulteriore passo per la nostra crescita, che testimonia le ambizioni della Società e quanto sia importante per noi il calcio femminile. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con passione e determinazione, l’unica via da percorrere per raggiungere grandi risultati».