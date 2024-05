Villasanta, il candidato sindaco Lorenzo Galli presenta la squadra che lo sosterrà alle elezioni

Il candidato sindaco della lista Cittadini per Villasanta, Lorenzo Galli, ha presentato la squadra in corsa con lui alle prossime amministrative. Stesso giorno, 4 maggio, stesso posto, Villa Camperio, scelti anche per la presentazione ufficiale della lista cinque anni fa, quando allora il candidato sindaco era Luca Ornago, oggi alle ultime settimane alla guida del paese. «Una squadra che si rinnova». Così Galli ha presentato i sedici candidati che lo accompagneranno alle urne. Ha voluto con sé due assessori uscenti, Carlo Sormani, assessore all’urbanistica, e Stefano Lindner, al bilancio, e tre consiglieri attualmente in maggioranza: il capogruppo di Cittadini per Villasanta, Gianluca Barba, la consigliere Patrizia Bestetti (segretaria del PD cittadino) e Luigi Pizzaballa, consigliere uscente, entrato in consiglio a dicembre del 2022 in sostituzione di Nicolas Torri. Con Galli anche i tanti che in questi mesi hanno sostenuto e accompagnato la candidatura del consigliere con delega allo sport, fin dalle primarie. Nel team anche Mattia Burro, referente del gruppo giovani del Movimento 5 Stelle (alleato politico della lista civica insieme al PD).

Amministrative 2024: l’obiettivo è il rinnovamento

Il pubblico presente

«Il compito affidatomi dall’assemblea dei Cittadini per Villasanta era chiaro: un rinnovamento per una visione più fresca, nuove idee e rinnovato entusiasmo, nella continuità dei valori che ci accomunano e che ci guidano», ha commentato Galli, che ha poi presentato i sedici candidati. «Una squadra eterogenea per età, per competenze e per provenienze da diversi ambiti della società. Una squadra che volutamente racchiude in sè differenze per sensibilità e carattere, perché sia un gruppo che sappia proporre e discutere, perché nelle differenze ci sono le idee, e nell’ascolto dell’altro le si possono cogliere per arricchire le proprie con spirito costruttivo. Nessuna seconda scelta, ci tengo a sottolinearlo, nessuna ruota di scorta. Tutti saranno in grado di portare avanti la missione che ci verrà affidata».

Amministrative 2024: determinante il ruolo dell’assemblea

Lorenzo Galli con la sua squadra

Poi una precisazione: «Se qualche competenza dovesse mai mancare, sapremo farci aiutare da quella grande risorsa che è l’assemblea dei Cittadini per Villasanta, che ci sostiene e che coinvolge da sempre le parti più attive e coscienti della nostra comunità».