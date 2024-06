Triuggio: la giunta di Cicardi al terzo mandato, polemica sulla presidente del consiglio comunale

Insediato il nuovo consiglio comunale di Triuggio. Avrà una presidentessa. Giovedì 27 giugno in sala consiliare ha avuto luogo il giuramento, il terzo consecutivo, del sindaco Pietro Cicardi e la nomina dei capigruppo.

Triuggio: la giunta di Cicardi al terzo mandato, «i triuggesi hanno investito su di noi»

«Abbiamo avuto una campagna elettorale nel segno della correttezza – ha sottolineato il primo cittadino triuggese – Mai avrei immaginato di essere qui per la terza volta. I triuggesi hanno investito su di noi ancora una volta a conferma della bontà del percorso di cambiamento intrapreso dieci anni fa. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato e grazie alla mia famiglia, a Sara e Elena, per la pazienza e la disponibilità».

Triuggio: la giunta di Cicardi al terzo mandato, tutti i nomi

Il capogruppo di “Progetto Triuggio” per i prossimi cinque anni sarà l’ex assessore Paolo Sala, la minoranza di “Tradizione e Futuro” ha invece designato il candidato sindaco Fabio Scandizzo. Quarto punto all’ordine del giorno era la nomina della Giunta. Claudia Cattaneo vicesindaco con delega a Servizi socio-assitenziali, Volontariato sociale, Lavoro, Integrazione e accoglienza, Lavori socialmente utili, Edilizia residenziale sociale, Gemellaggio e Diritti degli animali. Michele Casiraghi assessore con delega a Eventi e tempo libero, Polizia locale, Protezione civile, Sport, Giovani, Commercio, Attività produttive, Risorse agricole. Flavia Sala entra in Giunta come assessore a Comunicazione istituzionale, Informazione e comunicazione, Prima infanzia 0-6 anni, Cultura, Biblioteca, Turismo, Associazionismo e Pari Opportunità. Ultimo membro della Giunta è Raffaele Comi, assessore esterno a Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Politiche energetiche, Infrastrutture, Manutenzione del verde pubblico, cimiteriale e delle strade.

Il primo cittadino ha tenuto nelle proprie mani le deleghe Affari generali, Rapporti istituzionali, Consorzi ed enti sovracomunali, Relazioni coi cittadini, Informatizzazione, Risorse umane, Amministrazione partecipata, Campus, Ecologia e rifiuti, Mobilità leggera, Sicurezza, Viabilità, Pubblica Istruzione, Bilancio e Tributi.

Triuggio: la giunta di Cicardi al terzo mandato, la novità della presidente del consiglio

Rispetto al passato è stata introdotta una novità all’interno del parlamentino cittadino di Triuggio ovvero il Presidente del Consiglio. Un ruolo che per i comuni sotto i 15mila abitanti è facoltativo. L’elezione si è svolta giovedì con la sola partecipazione del gruppo di maggioranza di “Progetto Triuggio”, i consiglieri di “Tradizione e Futuro” hanno lasciato l’aula al momento della votazione.

«Questa è una scelta di equilibrio politico interno – ha commentato il capogruppo di minoranza Fabio Scandizzo – Non è questione di innovazione ma di equilibrio, è assegnazione della poltrona e avrà un costo che toglierà risorse ad altro. Riteniamo illegittima la delibera e faremo una segnalazione alla Corte dei Conti».

Coi soli voti favorevoli della maggioranza è stata eletta come presidente del Consiglio Federica Colombo che era stata assessore a Urbanistica, Edilizia privata, Comunicazione istituzionale, Informazione e comunicazione, Prima infanzia 0-6 anni, Cultura e Pari opportunità nella precedente amministrazione. «Sono grata per questa opportunità di crescita istituzionale – ha spiegato Colombo – È un ruolo che ricoprirò con imparzialità cercando di riavvicinare le persone, soprattutto le giovani generazioni, alla politica».