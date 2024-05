Triuggio, il sindaco uscente Pietro Cicardi lancia la sua candidatura per un terzo mandato

Un opuscolo che ripercorre, in maniera puntuale, quello che l’amministrazione comunale ha fatto negli ultimi 5 anni. I triuggesi troveranno nelle cassette postali la comunicazione voluta dal sindaco Pietro Cicardi e dalla sua squadra. «È la mia prima azione, diffondere su tutto il territorio, in 1800 copie, un opuscolo che racchiude la sintesi del lavoro svolto dall’amministrazione -spiega Cicardi, che come noto si ripresenta in prima persona alle prossime elezioni di giugno, supportato dal centrosinistra-: si tratta di un contributo importante per i cittadini e potranno trovarlo nelle prossime settimane». Con lo stesso criterio di sintesi, ha avviato nel fine settimana del 20 e 21 aprile gli appuntamenti nelle frazioni e che riprendono sabato 4 maggio, a Tregasio e Rancate, e domenica 5 maggio, a Triuggio e Canonica.

Amministrative 2024: il confronto produttivo con la popolazione

triuggio – pietro cicardi sindaco

«Presentiamo l’attività amministrativa e raccogliamo le stimolazioni della cittadinanza -afferma il candidato sindaco-, opportunità per avvicinare i cittadini e raccogliere i loro contributi. Quali sottolineature ho ricevuto? In generale, la percezione a mio avviso abbastanza diffusa è che noi abbiamo fatto un grande lavoro, ci siamo impegnati. Lo riconoscono in tanti, con distinguo sulla qualità delle opere. Rilevo una sorta di sofferenza legata alla questione del controllo del territorio: abbiamo fatto fatica, visti i grossi problemi legati alla rotazione degli agenti di polizia locale, spesso sotto organico, a fare un controllo puntuale. E poi non mancano sottolineature sull’importanza dei sistemi di sorveglianza; in tal senso posso ribadire che grazie al progetto “Illumina” il paese sarà dotato di una ventina di telecamere. Altro rilievo -aggiunge Cicardi- è legato all’aumento del traffico, anche se il tema interessa un po’ tutti i Comuni». Aspetti che dunque i cittadini sottopongono ai banchetti. «La mia intenzione è di andare non solo nelle frazioni, ma di raggiungere anche le zone del territorio più sparse, quali Montemerlo, Ponte Albiate, Zuccone» conclude Cicardi che annuncia la presentazione della lista per l’11 maggio, dalle 17, alle scuole medie di Triuggio con un evento arricchito da musica.