Strisce blu gratis a Seveso per tutto il mese

Strisce blu gratis per tutto il mese di agosto a Seveso. L’iniziativa replica quanto visto in passato, tanto per agevolare i residenti che saranno in vacanza senza magari avere altrimenti l’opportunità di trovare un posto libero sotto casa, sia chi rimarrà in città per il periodo estivo e potrà muoversi più liberamente. La proposta è ormai diventata una consuetudine per la città di Seveso che con l’amministrazione della sindaca Alessia Borroni ha sempre deciso di favorire i cittadini nei periodi più particolari dell’anno. Anche sotto le festività natalizie infatti vengono dilatati i tempi della sosta a pagamento per agevolare gli acquisti nei negozi locali e favorire chi trascorre il periodo delle feste a casa.

Idea per i cittadini e le attività commerciali

Ma non solo, un’idea simile era stata lanciata anche in epoca di restrizioni per la pandemia, quando moltissimi cittadini lavoravano in smart working e dunque avevano la necessità di lasciare parcheggiata l’auto. Così si ripete anche per il periodo di agosto, infatti per tutto il mese ci saranno le strisce blu gratuite per tutti, mentre la sosta a pagamento riprendere dal primo di settembre.