Sovico, inaugurata in vista delle amministrative la sede elettorale del sindaco uscente Barbara Magni

Centrodestra Sovico punta a «continuare il governo del buonsenso». È questo lo slogan con cui la coalizione di maggioranza rinnova il sostegno al sindaco uscente Barbara Magni che, come noto, cerca il bis di mandato alla guida dell’amministrazione comunale di Sovico dopo 5 anni di governo cittadino. Sabato 4 maggio la coalizione sostenuta da Lega, Forza Italia, Popolari per Sovico e Fratelli d’Italia, ha inaugurato nel cuore del paese, in via Giovanni da Sovico, la sede elettorale.

Amministrative 2024: presenti anche Santambrogio, Romeo e Corbetta

Il taglio del nastro della sede

Un’occasione condivisa con la cittadinanza, alla quale hanno preso parte ospiti illustri del panorama politico; erano presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il capogruppo della Lega a Palazzo Madama Massimiliano Romeo, il coordinatore provinciale di Forza Italia Luca Veggian, il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Roberto Ceppi, il vicesindaco di Giussano Adriano Corigliano, oltre ad assessori e consiglieri comunali di maggioranza a Sovico.

Amministrative 2024: l’obiettivo è proseguire con un secondo mandato

L’intervento del senatore Massimiliano Romeo

L’inaugurazione della sede elettorale è valsa l’occasione per il candidato sindaco Barbara Magni di riaffermare insieme alla sua squadra l’obiettivo di proseguire il lavoro alla guida di Sovico e di confermare l’obiettivo di continuare a migliorare il paese che, è stato detto da più presenti, negli ultimi 5 anni ha beneficiato di azioni importanti in diversi settori della pubblica amministrazione, attraverso investimenti e un programma promosso da una squadra coesa. Sovico, si è rimarcato, rappresenta un modello virtuoso di buon governo del centrodestra. L’obiettivo dichiarato, col supporto delle forze di centrodestra e della lista civica Popolari per Sovico, è di riconfermare quindi Barbara Magni sindaco per «andare avanti col buonsenso».