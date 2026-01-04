Monza, Pd e Giovani Dem organizzano una manifestazione per la Pace

Una fiaccolata per la Pace a Monza.Appuntamento lunedì 5 gennaio alle 18 in largo Mazzini per la manifestazione organizzata dalle sezioni del Partito Democratico di Monza e di Monza e Brianza e dai Giovani Democratici. L’iniziativa nasce dopo l’attacco militare al Venezuela ordinato dal Dipartimento della Guerra del presidenente degli Stati Uniti d’America Donald Trump che, spiegano gli esponenti del Pd, «presenta un enorme rischio per lo scenario internazionale». Infatti, sottolineano i Dem, «Le bombe e la violenza non possono essere la via né per la democrazia né per la soluzione delle controversie tra gli Stati. Sebbene condanniamo il regime di Maduro, ci troviamo altresì profondamente indignati dalla grave violazione del diritto internazionale». La fiaccolata attraverserà il centro città per arrivare in piazza Roma.

Gli organizzatori chiedono a gran voce che «l’Onu e i tribunali internazionali siano il luogo dove vengono discussi i comportamenti degli Stati e giudicate le persone responsabili di infrazione delle norme. Che l’Europa sia in prima linea assieme all’Italia nel rinforzare il potere di queste istituzioni».

La fiaccolata sarà anche l’occasione per chiedere la fine di tutti i conflitti in corso. «Dall’Ucraina alla Palestina, passando per il Sudan e il Venezuela. Il fiume di sangue deve fermarsi, ovunque» affermano gli organizzatori della Fiaccolata per la pace che è aperta a tutti.