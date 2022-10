La sala consiliare di Carate Brianza sarà intitolata all’ex sindaco Dante Oreste Orsenigo

Un legame indiscusso e indimenticabile quello con la sua città. Sarà intitolata sabato 29 ottobre, alle 10.30, la sala consiliare di Carate Brianza a Dante Oreste Orsenigo, sindaco della città dal 1975 al 1995 e poi, ancora, dopo il commissariamento del Comune per la fine anticipata dell’amministrazione Lotti, dal 1998 al 2002. Scomparso nel maggio del 2014 all’età di 87 anni, aveva lasciato la moglie Gerarda e due figli. Nato il 15 ottobre del 1926 in una delle storiche famiglie caratesi, è stato uno dei rappresentanti più alti della terra di Brianza e dei suoi abitanti, uno tra i più conosciuti e amati uomini politici del territorio, un uomo che ha sempre saputo mantenere, in modo delicato e moderato, un ottimo rapporto con i cittadini che, in più di una occasione, gli hanno riconfermato la propria fiducia.

Dante Oreste Orsenigo: un percorso di tutto rispetto

Esponente di spicco della Democrazia cristiana, cui si era iscritto nell’immediato Dopoguerra, nel 1946, viveva l’impegno civico come vocazione, la politica come spirito di servizio. Come possono testimoniare gli amministratori e amici che hanno operato con lui il municipio era la sua seconda casa. Chi ha condiviso con lui l’impegno sui banchi del consiglio comunale, conserva il ricordo di un sindaco fermo nelle sue posizioni e capace di rispettare anche i più agguerriti oppositori politici, perché in essi vedeva prima di tutto dei rappresentanti di cittadini. Con i quali aveva un rapporto quotidiano di confronto e di dialogo. È sempre stato molto votato dai “suoi” brianzoli. Negli anni Ottanta era riuscito a entrare in Parlamento, per due legislature, dal 1983 al 1992. Sedette in Parlamento durante la IX e la X legislatura (tra il 1987 e il 1992) e fu promotore di circa 400 disegni di legge. Fra gli incarichi da parlamentare, per citarne qualcuno, è stato segretario della XII Commissione (industria e commercio) dal 26 settembre 1985 al primo luglio 1987 (componente dal 12 luglio dello stesso anno), componente della IV Commissione (giustizia), dal 21 settembre 1983 al 16 luglio 1984.

Dante Oreste Orsenigo: una targa per l’intitolazione

Un grande uomo politico e instancabile amministratore, pronto a risolvere i problemi, grandi e piccoli, che ogni giorno gli venivano sottoposti. La sua è stata davvero una vita interamente spesa per riunioni di partito, consigli comunali, sedute in Parlamento e soprattutto dialogo con la gente. La richiesta di intitolare la sala consiliare caratese, sita al piano terra della sede comunale di piazza Cesare Battisti, era stata avanzata da una mozione dei gruppi di maggioranza, votata in aula nell’ottobre del 2019 e accolta da tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Accanto all’ingresso della sala del consiglio comunale sarà apposta una targa. Alla cerimonia, fra i molti invitati, oltre alla cittadinanza, anche esponenti di giunta e consiglio comunale, che, nel corso degli anni, hanno operato con lui.