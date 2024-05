Giussano, Pierluigi Elli correrà per la carica di sindaco senza il supporto di Italia Viva

Fuori Italia Viva della coalizione di centrosinistra. Pd e Servire Giussano sono pronti a presentare il programma elettorale con cui correranno alle prossime amministrative, a sostegno del candidato sindaco Pierluigi Elli. «Il nostro programma verrà presentato sicuramente prima del 9 maggio. Presenteremo due liste: la lista del Pd e la lista civica Servire Giussano», ha preannunciato Elli.

Amministrative 2024: lo strappo con Italia Viva

«Con Italia Viva abbiamo dialogato a lungo ma non si è trovata una coincidenza di intenzioni e programmi con i rappresentanti attivi sul territorio giussanese», ha aggiunto motivando il cambio di passo. «Il punto forte del mio programma è senz’altro il fatto che sarà frutto del lavoro di tutte le persone che si stanno impegnando in questa campagna elettorale, raccogliendo i suggerimenti e le istanze della gente. Nel mio programma ci sarà attenzione nel creare una comunità dove le persone trovino la possibilità di sviluppare i loro progetti economici e innovativi ma senza lasciare nessuno indietro, in particolare le frange più fragili della cittadinanza. Il mio impegno principale sarà di garantire alle generazioni future una Giussano sostenibile ed equa», ha aggiunto, per poi spiegare i punti di forza della squadra. «La mia è una squadra rinnovata nel segno della continuità. Gli ideali e i valori che hanno sempre guidato il mio impegno politico sono saldamente rappresentati da chi con me ha già condiviso un largo tratto di strada e attualmente ci rappresenta in consiglio comunale. E sono condivisi e ampliati con proposte ed energie fresche di chi si è aggiunto in questo ultimo periodo alla squadra come le giovani». Quanto ai punti di debolezza, ha aggiunto, «credo molto nella mia squadra al punto che considero le nostre eventuali debolezze autentici punti di forza che ci permettono di entrare in empatia con le reali difficoltà ed esigenze della cittadinanza perché ognuno di noi condivide almeno una difficoltà con uno strato della popolazione».

Amministrative 2024: prevista una campagna elettorale intensa

La campagna elettorale del centrosinistra coinvolgerà volti di rilievo, tra cui alcuni candidati alle europee. «Abbiamo in programma almeno un paio di incontri con candidati di rilievo alle europee, come Cecilia Strada, Irene Tinagli, Alessandro Zan e Pierfrancesco Maran. Gli incontri verteranno su temi come la precarietà lavorativa, l’impoverimento della popolazione e la necessità di creare percorsi inclusivi a livello sociale per ogni cittadino in difficoltà e ovviamente una attenzione sempre alta nei confronti della questione ambientale in ogni sua articolazione. Prevediamo poi una festa a chiusura della campagna che sarà piena di sorprese».