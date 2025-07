Giussano, finanziati nuovi interventi in tema di sicurezza stradale e immobili pubblici

Il bilancio dell’ente è stato il filo conduttore mercoledì 23 luglio della seduta del Consiglio comunale di Giussano, che ha concluso i suoi lavori prima della pausa feriale estiva. Il passaggio ha consentito all’amministrazione comunale di portare all’attenzione dell’assise alcuni provvedimenti destinati ad avere un impatto sul territorio, partendo dall’ambito sempre molto sentito della sicurezza stradale fino alla definizione dell’attuazione di opere mirate sugli immobili di proprietà pubblica, senza dimenticare aspetti come la programmazione dei lavori di pulizia dei fossi scolmatori, magari meno eclatanti ma egualmente degni di una sottolineatura.

Consiglio comunale: l’analisi delle novità previste

La variazione di bilancio che è stata deliberata si è concretizzata nello stanziamento di 35mila euro, che serviranno per il potenziamento dell’ambito della segnaletica orizzontale, peraltro già oggetto di una serie di opere che, nelle ultime settimane, hanno interessato ad ampio raggio il territorio locale. Quest’ultimo importo andrà a sommarsi ad un ribasso di gara in sede di assegnazione di un appalto, che permetterà di disporre di ulteriori 15mila euro, portando così il totale a 50mila euro. Nel contesto della sicurezza sulle strade, il comune di Giussano attende poi novità su un possibile contributo statale di 40mila euro, da riservare all’implementazione del sistema di videosorveglianza, oggetto della partecipazione ad un bando. Se la risposta fosse malauguratamente negativa, l’amministrazione procederebbe comunque con risorse proprie. Passando agli immobili comunali, sono stati allocati 100mila euro, per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti della Villa Sartirana, polo culturale che si qualifica con la presenza della biblioteca civica intitolata a don Rinaldo Beretta. Contestualmente, 30mila euro sono stati previsti per la completa sostituzione dei lucernari del palazzetto di via Longoni a Robbiano. In aggiunta, la variazione contempla 14mila euro per l’acquisto di nuovi arredi scolastici e 5mila euro per nuovi arredi destinati all’asilo nido L’Albero Grande.

Consiglio comunale: stanziate risorse anche sul tema dell’educazione

Infine, per quanto concerne la pulizia dei fossi scolmatori, è stato preventivato l’utilizzo di 50mila euro, che permetteranno una pianificazione su base pluriennale, indispensabile per incrementare la sicurezza idraulica sul suolo cittadino e per calendarizzare periodiche azioni di rimozione della vegetazione infestante. «La variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale -ha commentato a margine della seduta Paola Ceppi, assessore con delega al Bilancio– risponde a due esigenze: assicurare manutenzione al patrimonio di proprietà comunale e proseguire nelle azioni che garantiscono la sicurezza di automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti sulle nostre strade. Si tratta non solo di opere, ma anche di servizi: va in questa direzione lo stanziamento di ulteriori 150mila euro per l’assistenza educativa scolastica, visti gli effettivi utenti in carico».