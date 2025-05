Elezioni, i desiani “puniscono” Gargiulo: eletto al primo turno Carlo Moscatelli

Nel lontano 2005 era stato sconfitto dal suo rivale di centrodestra Giampiero Mariani. Vent’anni dopo Carlo Moscatelli (Polo civico, Pd, Italia Viva, + Europa), riserva nobile del centrosinistra, cattolico impegnato nell’housing sociale e volto della centenaria Cooperativa Pro Desio, ha avuto la sua rivincita: lunedì 26 maggio ha sconfitto al primo turno con il 50,6 per cento il suo sfidante di centrodestra Andrea Villa (Lega, FdI, Forza Italia), che si è fermato al 40,9 per cento. Modesti il 4,9 di Iaia Piumatti di Desio Bene Comune e il 4 per cento di Alessio Alberti (Desio popolare, Azione e Partito Repubblicano): con ogni probabilità non entreranno in consiglio.

Elezioni, i desiani “puniscono” Gargiulo: per la prima volta sconfitto il centrodestra unito

Appare evidente che i desiani – anche i più fedeli elettori moderati – abbiano voluto “punire” l’ex sindaco di centrodestra Simone Gargiulo per il suo malgoverno, mandando un segnale chiaro ai leader di centrodestra e scegliendo di dare fiducia a un outsider moderato, Carlo Moscatelli, che con il suo understatement pacato ed equilibrato ha saputo rassicurarli. Non tutti però: la maggioranza dei desiani – purtroppo ha votato appena il 47,1 per cento, record negativo di astensionismo di tutti i tempi – ha scelto invece di protestare disertando le urne. Un segnale che non va sottovalutato.

Moscatelli, visibilmente soddisfatto, ha commentato la vittoria con il consueto aplomb anglosassone con cui ha affrontato l’intera campagna elettorale: «E’ un risultato straordinario che ci carica di responsabilità e gratitudine. Grazie a chi ci ha dato fiducia, a chi ha creduto in una politica diversa: seria, concreta, rispettosa». La coalizione di centrosinistra ha centrato due obiettivi, entrambi non facili: superare la coalizione di centrodestra unita – fatto mai accaduto prima in una città di forte tradizione moderata come Desio – e oltretutto al primo turno. Decisivo aver scelto un candidato centrista. Altrettanto vincente il Polo civico, un progetto politico innovativo – ideato da Giorgio Gerosa, Francesco Pasquali e Fabio Arosio – nato dall’ “idea forte” di fermare Gargiulo in anticipo di due anni, e poi di proporre un “compromesso storico” agli elettori, aprendo la coalizione progressista al centro e coinvolgendo soggetti politici di estrazione diversa attorno all’obiettivo di “far crescere” Desio, dopo l’opaca prova offerta dalla giunta di centrodestra.

Elezioni, i desiani “puniscono” Gargiulo: neosindaco alle prese con le divisioni nel centrosinistra

Proprio la pesante eredità lasciata dall’ex sindaco Gargiulo, caduto con due anni di anticipo per la firma apposta da 16 consiglieri su 24 (otto del centrodestra finiti poi nel Polo civico di centrosinistra) ha messo il piombo ai piedi anche alla campagna elettorale di Andrea Villa. Il leader del Carroccio ha saputo condurre una campagna elettorale agguerrita e determinata, mettendoci la faccia e scegliendo i temi giusti, ma non è riuscito a far dimenticare ai desiani l’insoddisfazione per Gargiulo, largamente diffusa anche in ampi strati del tradizionale elettorato di centrodestra.

Forse troppo simile alla precedente la squadra proposta da Villa (lui stesso era stato il vice di Gargiulo e tra i candidati c’erano molti suoi ex assessori) con il rischio, tutt’altro che infondato, che lo stesso Gargiulo potesse essere “ripescato” da Forza Italia, il partito al quale aveva aderito con un vero colpo di scena, abbandonando la sua lista civica, nonostante fosse all’opposizione. Un’eventualità – il ritorno di Gargiulo – che gli elettori hanno voluto bloccare sul nascere, facendo crollare i voti degli Azzurri fino al punto da estrometterli dal consiglio. Sulla sconfitta hanno pesato anche le divisioni interne della coalizione: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno condotto campagne elettorali da “separati in casa”, con la Lega che è riuscita a conservare i suoi elettori, mentre Fratelli d’Italia non ha saputo sfruttare l’effetto Meloni e Forza Italia, fortemente in calo, con ogni probabilità non entrerà in consiglio. Villa ha ringraziato tutti: «Sapevamo che non sarebbe stato facile, ce l’abbiamo messa tutta e non possiamo rimproverarci nulla. Ora la sfida è ricostruire un centrodestra forte».

Nei prossimi giorni Moscatelli muoverà i primi passi per la costruzione della sua giunta e le prime azione di governo, e il suo compito non si annuncia facile. Per tenere insieme una coalizione così eterogenea, dovrà usare a fondo la sua proverbiale capacità di mediatore.