Desio, l’unico Comune della provincia di Monza e Brianza al voto dopo il commissariamento dell’inverno, torna al centrosinistra: il nuovo sindaco è Carlo Moscatelli, che l’ha spuntata al primo turno sul candidato del centrodestra Andrea Villa, in una coalizione ampia. Sembrava delinearsi un ballottaggio con il centrosinistra a scattare in vantaggio nel turno di giugno e invece no: le ultime otto sezioni hanno lanciato la fuga verso la vittoria del candidato che comunque ha condotto la corsa fin dalle prime sezioni scrutinate.

Elezioni a Desio: le prime parole da sindaco di Carlo Moscatelli

Le prime parole del sindaco Carlo Moscatelli: un ringraziamento collettivo e l’abbraccio con Roberto Corti, che era stato sindaco per due mandati prima di Simone Gargiulo.

Elezioni a Desio: il commento di Andrea Villa (centrodestra)

Elezioni a Desio, la diretta: il testa a testa tra centrosinistra e centrodestra

Ore 19.18: Moscatelli la spunta, 34 sezioni su 34: il candidato del centrosinistra allunga a 50,6%, Villa cala al 40,9

Ore 19.10. Moscatelli al 50% a 33 su 34.

Ore 19. A 31 sezioni su 34 Moscatelli vola al 49.9% e Villa cala a 41.7.

Ore 18.57. E invece no: 30 su 34, Moscatelli è in fuga a 49,7%. Villa scende ancora a 41.8. Un allungo lanciato quando le sezioni scutinate erano 26 e il candidato del centrosinistra era salito a 49,1 sentendo il profumo del colpaccio grazie anche a una euforia crescente tra i suoi sostenitori.

Ore 18.14. Dieci sezioni al termine dello spoglio del primo turno delle Comunali di Desio: la situazione sembra delineata con il candidato del centrosinistra Carlo Moscatelli avanti col 48,4% e il candidato del centrodestra Andrea Villa al 42,6%; poi Piumatti 4,9%; Alberti 4%.

I candidati minori rischiano di restare fuori dal consiglio comunale.

Ore 17.47. Oltre il giro di boa. Con i dati di 19 sezioni: Moscatelli al 48,9%; Villa 42,8%; Piumatti 4,6%; Alberti 3,8%. Il candidato del centrosinistra si consolida, Alberti cala.

Ore 17.21. E se il Boschetto aveva preferito Villa, il voto alla Tolstoj – storicamente di sinistra – premia Moscatelli che prova l’allungo: dopo 16 sezioni, Moscatelli sale al 48,7% con 390 voti di distacco su Villa al 42,9%. Poi Piumatti 4,5% e Alberti 4,3%.

Ore 17.09. Verso il giro di boa, 15 sezioni scrutinate: Moscatelli è 47,7%; Villa 44%; Piumatti 4,4%; Alberti 3,9%.

Ore 16.53. Tredici sezioni scrutinate e Villa rosicchia qualcosa a Moscatelli: Moscatelli 47,1 %; Villa 44%; Alberti 4,7 %; Piumatti 4,8%.

Ore 16.47. Dopo 11 sezioni, Moscatelli conserva 240 voti di margine sul candidato del centrodestra. Si profila il ballottaggio

Ore 16.39. Aggiornamento parziale dopo 10 sezioni scrutinate (su 34), compresa quella dell’ospedale: i voti raccolti da Moscatelli sono 1911, 1696 quelli per Villa.

Ore 16.19. Otto sezioni scrutinate, compreso il quartiere Boschetto dove è più diffuso il voto per il centrodestra e dove infatti Villa ha raccolto più preferenze dell’avversario: Moscatelli è al 48.2%, Villa 42%; Piumatti 5,1% e Alberti 4,7%.

Ore 16.10. Sette sezioni: Moscatelli 51,4; Villa 42,2; Piumatti 3,5; Alberti 2,8. Sono 1325 voti per il candidato del centrosinistra e 1088 voti per quello del centrodestra.

Ore 16.05. Primi dati su 5 sezioni scrutinate: Moscatelli avanti con 49,9%, Villa 42,2%. Poi Piumatti 5,4% e Alberti 4,4

Ore 15.40. Il primo dato definitivo arriva dalla sezione 26: è quella dell’ospedale. Tre le schede scrutinate, con due voti per Villa e uno per Alberti.

Ore 15.27. C’è il dato dell’affluenza: nei 34 seggi cittadini ha votato il 47,11% degli aventi diritto, un calo di quasi tre punti dalla precedente tornata (49,92%).

Elezioni a Desio, la diretta: urne chiuse, inizia lo spoglio

Ore 15 di lunedì 26 maggio: urne chiuse a Desio, l’unico Comune della provincia di Monza e Brianza al voto per l’elezione del sindaco. Attesa in primo luogo per l’affluenza, che già alla sera di domenica aveva fatto registrare una flessione nella percentuale.

Il sindaco si sceglierà tra quattro candidati: Andrea Villa per il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Indipendenza e Desio ideale), Carlo Moscatelli per il centrosinistra (Polo civico – Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio, Partito Democratico, Italia Viva e + Europa), Alessio Alberti (Desio Popolare e Partito Repubblicano) e Iaia Piumatti per Desio Bene Comune (Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle).

(in collaborazione a Desio con Marco Mologni)