Elezioni a Usmate Velate, Mandelli: “Sono ancora qui per i cittadini”

“Sono ancora qui perché ci credo e mi voglio ancora impegnare per le persone e il territorio”. Parola del sindaco uscente Lisa Mandelli che si ripresenta ufficialmente alle urne per Usmate Velate al termine di una settimana a dir poco travagliata per il Comune dopo i nove arresti per presunta corruzione nel settore urbanistico che ha portato in carcere anche l’ex responsabile dell’ufficio tecnico. Sabato mattina 4 maggio la lista di centrosinistra Per Usmate Velate ha raccontato il suo percorso degli ultimi cinque anni e il programma per il futuro. A fare gli onori di casa ci ha pensato il coordinatore del gruppo e segretario del circolo Pd Mario Sacchi che ha sottolineato “la mole impressionante di lavoro fatto in questo mandato che ci ha visto anche affrontare una pandemia e la scelta di ricandidare Lisa è scontata visto quanto si è impegnata in questo quinquennio. Insieme a lei abbiamo costruito una lista plurale e rinnovata per proseguire con il nostro programma ascoltando le persone”. Ad entrare più nello specifico è stata proprio la prima cittadina uscente.

Elezioni a Usmate Velate, Mandelli: “I nostri capisaldi”

“Abbiamo amministrato seguendo due capisaldi: dare attenzione ai cittadini e al territorio – ha chiosato Mandelli -. Abbiamo realizzato tante opere pubbliche e curato la manutenzione del paese. Io non sono una che ama tanto parlare, ma agire e per i prossimi cinque anni abbiamo in mente dieci priorità tra cui una sempre più attenta manutenzione del verde e l’ampliamento dell’aula magna della scuola media in un vero e proprio auditorium rispondendo alle esigenze delle diverse associazioni culturali giusto per fare alcuni esempi”.

Elezioni a Usmate Velate, Mandelli e gli arresti in Comune

Non è mancato poi un commento proprio sugli ultimi fatti di cronaca giudiziaria che vede il Comune protagonista. “Noi dopo le perquisizioni della Finanza in municipio della scorsa estate abbiamo chiesto la consulenza di un legale perché ciò che conta è tutelare il Comune – ha affermato il gruppo -. Onestamente siamo rimasti spaventati di quello che è successi e anche se le opposizioni cavalcano la vicenda noi abbiamo sempre agito nel massimo della trasparenza e della legalità. Le notizie le abbiamo apprese dalla stampa e onestamente come giunta non abbiamo mai subito nessun tipo di pressione da parte dell’ufficio tecnico. Noi abbiamo di certo un programma per il paese”. Infine Mandelli ha anche spiegato come per Pedemontana “siamo contrari, però sedendoci al tavolo con Apl stiamo almeno ottenendo delle migliorie come il ridimensionamento dello svincolo di Vimercate e la realizzazione di una ciclopedonale tra Usmate Velate e Arcore”. L’incontro nella sede del Pd è stata l’occasione per presentare i componenti del gruppo che si presenta alle elezioni.