Elezioni a Paderno Dugnano: alle 12 precipita l’affluenza nella prima giornata di voto

Precipita (per ora) l’affluenza alle urne a Paderno Dugnano. Si tratta dell’unico comune seguito dal Cittadino, per quanto in provincia di Milano, nelle edizioni brianzole del settimanale ed è il solo – inclusa l’intera provincia di Monza e Brianza – a essere arrivato al secondo turno di voto nella tornata amministrativa di giugno 2024. In corsa ci sono ancora Roberto Boffi e Anna Varisco.

Elezioni a Paderno Dugnano: le percentuali e i candidati sindaco

Alle 12 di domenica 23 giugno, prima giornata di consultazioni (lunedì 24 si vota fino alle 15), la percentuale di aventi diritto al voto che si sono recati ai seggi è del 10,92%, poco meno della metà delle persone che hanno espresso la loro preferenza due settimane fa, quando era stato registrato il 18,03% di affluenza.

La sfida è tra Boffi e Varisco: il primo è sostenuto dal centrodestra e al primo turno ha incassato il 47.36% pari a 10.093 preferenze, presentato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista Di Maio, Paderno Dugnano Cresce; la seconda è la candidata del centrosinistra, cioè Insieme per Cambiare, Pd, Futura, Italia Viva, Insieme per Paderno Dugnano, Persone al Centro, e al primo turno ha raccolto il 44.49% pari a 9.482 voti.