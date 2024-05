Elezioni a Busnago: Tremolada è il terzo candidato sindaco

Valeriano Tremolada è il candidato sindaco per la lista civica Insieme per Voi Busnago. Sale per il momento a tre quindi il numero degli aspiranti primi cittadini busnaghesi. Tremolada si presenta alla guida di Insieme Per Voi che quest’anno torna a correre in solitaria, come nel 2014 (con Angela Pendezza candidato sindaco), dopo l’apparentamento con la Lega avvenuto nel 2019 a sostegno della candidatura di Pieralberto Galbusera.

Elezioni a Busnago: Tremolada e la sua civica

Classe 1950, pensionato dopo 30 anni di attività in banca, il candidato dal 2014 ricopre il ruolo di consigliere di minoranza: «La nostra è ormai un’esperienza di lungo corso e quest’anno ci ripresentiamo come pura lista civica dopo l’alleanza con la Lega del 2019 – spiega il candidato -. Abbiamo ritenuto di proseguire così perché secondo noi la civica è più vicina alle necessità dei cittadini e meno alle logiche di partito. I nostri obiettivi principali sono il rinnovamento dell’apparato amministrativo ma anche della nostra lista e quello di mettere al centro do ogni discorso il cittadino. Io ho un’esperienza di 10 anni come consigliere e ho visto che il nostro paese vive un continuo degrado. Sono un pensionato, partecipo attivamente alla vita sociale ho deciso quindi di mettermi a disposizione come candidato».

Elezioni a Busnago: Tremolada e il programma

Tra i punti principali del programma «il rilancio delle proposte per i giovani – prosegue Tremolada -. Oggi di attività per loro ce ne sono poche e tante volte sono più interessati ad andare al centro commerciale piuttosto che vivere il paese. Metteremo poi particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Il programma è però ora in fase dei definizione e a breve lo presenteremo ufficialmente. La volontà è quella di rinnovare il paese e dare nuovo slancio. La squadra è preparata e ben disposta». Per quanto riguarda invece i nomi che andranno a comporre la lista: «Abbiamo effettuato un importante rinnovamento – prosegue -. Oltre a me e a Angela Pendezza ci sono tante persone nuove, civiche, uniti dalla volontà di lavorare, uniti, per il bene di Busnago. Si è cercato di coinvolgere anche persone con esperienze diverse ma utili a portare avanti il programma. Il simbolo è quello originale del 2014, il colore dominante è il verde che per noi è vita, comunità e natura. Segno di equilibrio, crescita e giovinezza. Un colore di speranza e che infonde la calma».

Oltre a Tremolada gli altri due candidati ufficiali sono Silvia Annamaria Brambilla, per la nuova lista civica “Io Scelgo Busnago” e Giancarlo Incerrano per “Noi per Busnago” sostenuto da tutti i partiti di centrodestra. Probabile che la corsa diventerà a 5 quando scioglieranno le riserve l’attuale gruppo di maggioranza “Progetto Busnago” – che deve ancora annunciare il proprio candidato sindaco – e il centro sinistra che sembra possa tornare a presentarsi con un proprio sindaco a distanza di 15 anni dall’esperienza de “L’aquilone”.