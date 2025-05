Desio al voto oggi e domani per cercare un nuovo sindaco: urne aperte oggi e domani

Desio al voto. La città di poco più 41.600 abitanti – quarto comune in Brianza per numero di residenti– sarà l’unico della Provincia di Monza ad affrontare un test elettorale. Si vota il 25 maggio (dalle 7 alle 23) e il 26 maggio (dalle 7 alle 15). Se nessuno dei candidati raggiungerà il 51 per cento dei voti si tornerà al voto l’8 e 9 giugno per il ballottaggio. La comunità desiana è in cerca di un nuovo sindaco dopo che il 9 gennaio scorso il sindaco di centrodestra, Simone Gargiulo, è caduto con le dimissioni di 16 consiglieri comunali su 24 (otto della sua stessa maggioranza). Al voto andranno 33.153 elettori (16.258 donne e 16905 uomini). Quattro i candidati scesi in campo, espressione di tradizionali schieramenti ma con tanti candidati che hanno cambiato visione politica.

Desio al voto oggi e domani per cercare un nuovo sindaco: i nomi dei candidati e gli schieramenti

Carlo Moscatelli è il candidato una coalizione progressista sostenuta da Polo civico (Desio Libera, Desio Viva, Insieme per Desio), Partito Democratico, Italia Viva, + Europa.

Andrea Villa è a capo di una coalizione sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Indipendenza e Desio Ideale.

Alessio Alberti ha costruito una coalizione con la lista civica Desio Popolare, Azione e Partito Repubblicano.

Iaia Piumatti è espressione di Desio Bene Comune (Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle).

Desio al voto oggi e domani per cercare un nuovo sindaco: come di vota

Possono votare tutti i desiani con più di 18 anni. E’ necessario presentarsi al proprio seggio elettorale con carta di identità e scheda elettorale (sulla scheda è indicato il proprio seggio). Chi ha smarrito la scheda o ha terminato gli spazi per il timbro può recarsi all’ufficio elettorale (ingresso da SpazioComune in Corso Italia) che osserva orari straordinari di apertura (domenica 25 maggio dalle 07 alle ore 23 e lunedì 26 maggio dalle 07alle 15)

La votazione del sindaco e del consiglio comunale avviene su un’unica scheda.

La scheda riporta il nome e il cognome del sindaco, i contrassegni delle liste che lo sostengono, affiancati dalle righe per esprimere i due voti di preferenza ai candidati consigliere di genere diverso (doppia preferenza di genere).

L’ordine sulla scheda dei candidati alla carica di sindaco e della lista o liste collegate è determinato mediante sorteggio.

L’elettore può esprimere un voto:

a) solo per il candidato alla carica sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco;

b) per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco;

c) solo nei Comuni con più di 15mila abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (voto disgiunto);

d) per uno o due candidati consiglieri, esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende votare. La seconda preferenza deve essere espressa in favore di un candidato dell’altro genere compreso nella stessa lista. Il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato sindaco. Sul sito del comune di Desio (www.comune.desio.mb.it) ci sono tutti i programmi elettorali.