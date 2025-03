Domenico Giannini riconfermato segretario di Forza Italia a Carate. La conferma è arrivata sabato 29 marzo, in occasione del congresso comunale del partito. Gli iscritti, all’unanimità, hanno accolto la proposta di riconfermare il nome di Giannini a capo di una lista unitaria per la formazione della segreteria, dove, di diritto, entrano anche il sindaco Luca Veggian e il capogruppo in consiglio comunale Luigi Nava.

Forza Italia: la soddisfazione del sindaco Luca Veggian

Domenico Giannini e Luca Veggian

«La conferma di Domenico Giannini arriva anche a seguito dello strepitoso successo per Forza Italia a Carate nelle elezioni amministrative dell’anno scorso -ha commentato il sindaco Veggian, coordinatore provinciale di Forza Italia-. Con il 19,93 per cento (pari a 1464 voti) Forza Italia Carate è diventato il primo partito del centrodestra caratese, registrando il miglior risultato in Italia tra i comuni sopra i 15 mila abitanti con percentuali da record. Stiamo espletando i congressi comunali, una novità assoluta per Forza Italia: vogliamo che il segretario e la segreteria siano espressione della volontà degli iscritti, non figure calate dall’alto, ma volute dalla nostra base».

Forza Italia: la composizione del direttivo caratese

Nella segreteria figurano anche Fabio Cesana, Giovanni Emanuele Chin, Ian Farina, Laura Galli, Sara Pozzi, Cristina Battista, Laura Caldarini, Bruno Pettè, Luca Russo, Riccardo Trifirò.