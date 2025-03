A sorpresa è Massimiliano Zanierato il nuovo segretario di Forza Italia di Bovisio Masciago. L’ex vicesindaco e commissario FI uscente è stato acclamato all’unanimità nell’assise di sabato 29 marzo al Civic Center di via Leonardo da Vinci. Alla presenza dell’onorevole Fabrizio Sala e del consigliere regionale Fabrizio Figini, con una ampia rappresentanza degli alleati di giunta, si è consumata la conferma a segretario del responsabile cittadino che aveva retto il partito fino alla scorsa campagna elettorale, che aveva condotto alla conferma del sindaco Sartori. A lungo, dopo la mancata candidatura alla guida della coalizione, Zanierato aveva meditato di farsi da parte, proprio in quei mesi. Nel direttivo con lui ci saranno Maura Morandi, Tiziana Failla e Claudio Santinato.

Forza Italia: amministrative e Pedemontana tra i temi affrontati

Il tavolo dei relatori

«Alla fine, sono stato convinto e mi sono convinto a proseguire –è il commento a caldo da parte del neo segretario-: vorrei citare l’intervento dell’onorevole Sala che ha invitato ad essere un partito che va tra la gente e vive il territorio». Esattamente quello che ha sempre fatto Zanierato, stimato professionista con studio in centro, che ha ricevuto attestati di stima anche dal vicesindaco in carica Luciano Geminian (FdI) e con grande affetto da parte dell’assessore Alice Brambilla, Lega. Sul tavolo della discussione tanti i temi trattati dai delegati a parlare, dell’imminente voto di Desio e Saronno a Pedemontana e la controversa questione dei pedaggi. Forza Italia rimane favorevole a un maxi-sconto per i residenti e invita a analizzare l’iter che ha condotto alla sovrapposizione della nuova autostrada con un tratto della Milano-Meda.