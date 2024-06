Besana in Brianza, il sindaco Pozzoli ha deciso: confermata in toto la giunta uscente

Squadra che vince non si cambia. Il neo rieletto sindaco Emanuele Pozzoli ha scelto la giunta che governerà Besana in Brianza per i prossimi 5 anni, riconfermando la squadra di governo dell’ultimo lustro: Ermo Gallenda, Barbara Fusco, Luca Viviani, Alcide Riva e Luciana Casiraghi. «Ci siamo messi subito al lavoro per continuare a progettare la Besana del futuro. Non abbiamo perso nemmeno un secondo», ha sottolineato il primo cittadino, annunciando che la prima seduta del rinnovato consiglio comunale si terrà fuori dall’aula consiliare, in un luogo d’eccezione della città: «Il primo consiglio comunale, imprevisti permettendo, si terrà in Villa Filippini, lunedì 24 giugno, alle 21».

Politica: la soddisfazione del primo cittadino

«È il momento di riprendere il lavoro. Ringrazio i besanesi che hanno scelto di rinnovare la fiducia a me, come sembra dire il risultato del voto, e quindi hanno riconosciuto il lavoro che la squadra ha svolto. In particolare, che hanno svolto le 5 persone della giunta che mi hanno supportato e sopportato dal 2019 e che per questo ho deciso di riconfermare interamente. So che il mio gruppo offre più persone di qualità rispetto ai posti disponibili tra giunta e consiglio comunale e queste persone sono state, sono e saranno a servizio della nostra comunità indipendentemente dal ruolo. Alcune di esse lo saranno in fase di sempre maggiore responsabilità e crescita perché siano pronte fra 5 anni a raccogliere il testimone e per garantire a Besana il giusto rinnovamento perché la nostra città possa continuare sempre a guardare avanti», ha aggiunto Pozzoli.

Politica: la composizione della squadra, nome per nome

Riconfermate quasi in toto anche le deleghe in capo agli assessori. Ermo Gallenda si occuperà di sicurezza, viabilità, polizia locale, trasporti e suap, l’assessora Luciana Casiraghi continuerà ad avere le deleghe ai lavori pubblici, ecologia, decoro urbano, demanio e patrimonio e catasto. All’assessora Barbara Fusco va nuovamente la delega ai servizi sociali; mentre Alcide Riva sarà assessore a bilancio, tributi, personale, innovazione tecnologica, sport ed istruzione. Chiude la squadra Luca Viviani che avrà le deleghe a urbanistica, edilizia privata, tutela ambientale e cultura. La “promozione” di Fusco, l’unica assessora risultata eletta dai besanesi in consiglio, libererà un posto in aula tra i consiglieri che siederanno tra le fila della lista di maggioranza Pozzoli Sindaco. Stando alle preferenze espresse dai besanesi oltre ad Alessandro Cacciatori, Massimiliano Tolotta e Diego Cazzagina, un posto spetta a Sebastiano Casati.