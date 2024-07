Albiate, la sindaca Vanessa Gallo partecipa alla Camera dei deputati ad un convegno sull’indipendenza energetica

Vanessa Gallo, neo sindaca di Albiate, ha partecipato ed è intervenuta in veste di segretaria generale Fiper, Federazione di Produttori di Energie Rinnovabili, al convegno “Indipendenza energetica al 2050 – Il contributo delle bioenergie”, tenutosi venerdì 26 luglio alla Camera dei deputati, per sottolineare l’importanza del settore del teleriscaldamento a biomasse per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previste dalla Commissione Europea.

Indipendenza energetica: presente all’appuntamento il ministro Antonio Tajani

Gallo ha rimarcato la necessità di adeguati sostegni economico finanziari nazionali per il settore, «che invece viene troppo spesso dimenticato dal legislatore» ha precisato. Al convegno erano presenti anche il ministro Antonio Tajani, il quale ha ribadito l’importanza strategica di puntare sulla neutralità tecnologica, diminuire il prezzo dell’energia e concretizzare una efficace strategia sull’acqua, e l’onorevole Luca Squeri, che ha focalizzato il suo intervento sulla necessità di puntare sulla diversificazione e riconoscere il valore delle bioenergie per le aree marginali, anche al fine di combattere lo spopolamento aree interne. Erano presenti anche Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che ha posto l’accento sulla necessità da parte del Comune di Milano di fare di più e meglio sulle bioenergie, e la direttrice di Aiel, Annalisa Paniz che ha rimarcato il valore filiera legno-energia e i suoi effetti di presidio del territorio. Un importante momento di confronto in sede istituzionale per la sindaca di Albiate, che punta anche nel mandato amministrativo locale ad una politica green.