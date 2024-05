Albiate, Gabriel Usai presenta la lista di candidati di Insieme per Albiate

Espressione del mondo del volontariato e dell’impegno civico e sociale, la squadra di Insieme per Albiate si è presentata mercoledì 8 maggio all’auditorium a supporto del candidato sindaco Gabriel Usai. Entusiasmo e volontà dichiarata di «fare bene e cercare di migliorare il paese». Supportati dalla carica dei segretari provinciali di Forza Italia, Udc e Fratelli d’Italia, Luca Veggian, Antonio Nava e Roberto Ceppi, dall’esperienza di esponenti locali di lunga data come Rina Lazzarin e Fabrizio Confalonieri, dalla spinta emozionale del segretario provinciale Forza Italia Giovani, Tommaso Confalonieri, e dal saluto in platea di rappresentanti delle istituzioni, Insieme per Albiate è un’identità che unisce impegno civico ed appartenenza politica del centrodestra favoriti dall’aggregazione della civica SiAmo Albiate con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc. Una formazione che il candidato sindaco riassume in una parola: attenzione.

Amministrative: Usai spiega il suo progetto

«Queste realtà non sono un prodotto elettorale, ma un progetto comune -afferma Usai-: la composizione è partita da tempo e dalle persone che hanno una visione, un interesse, un amore per il nostro paese. Dieci anni fa è nata la civica SiAmo Albiate e nel nome racchiude il senso di questo impegno sociale. Tutti i candidati esprimono le realtà vive del paese e questo è un progetto che raccoglie le esigenze delle fasce più giovani e di quelli più avanti con l’età». Ascolto. «Non vogliamo tralasciare nessuno -sottolinea Usai-: la lista (dal più giovane di 20 anni sino al pensionato ndg) racchiude anime diverse che compongono una famiglia. All’interno di una coalizione non ci saranno distinzioni. Quello che vogliamo fare è ascoltare le esigenze e costruire l’Albiate del futuro».

Amministrative: la composizione della lista dei candidati

La presentazione dei candidati consiglieri (Simonetta Vergani, Giuseppe Abate, Greta Caldarini, Rocco Fava, Maria Cristian Scanziani, Luca Recalcati, Antonio Romano, Mattia Bontempi, Marta Bordogna, Simona Sasso, Giovanna Viganò, Luca Ciofi) è preceduta dal supporto corale dei segretari provinciali. Da Luca Veggian (FI) lo spillo ai competitors. «Gabriel è un amico che ha fatto un percorso politico di anni, non è improvvisato -afferma-: noi abbiamo sempre fatto una questione di merito e non di bandiera. Altri partiti non la pensano così ed è per questo che ad Albiate ci sono 3 candidati. Ma è positivo, l’albiatese può votare una persona di sinistra, di destra e una persona che rappresenta il centrodestra. Gabriel è l’unico che rappresenta la fascia dei moderati». «È la scelta giusta per continuità e rinnovamento» rilancia Rina Lazzarin, mentre Fabrizio Confalonieri ricorda che «SiAmo Albiate da 10 anni esprime l’amore per il paese ed è stato questo il punto di partenza per la costruzione del progetto di oggi». Usai ricorda infine il suo cammino politico-amministrativo, che si esprime da sempre nel volontariato, e l’anima quindi più vera dell’impegno civico. «Io ci credo, abbiamo a cuore il paese» conclude.