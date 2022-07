Premio pensiero innovativo con la Cna: la sesta edizione per le neo imprese italiane

Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del premio Cna denominato Cambiamenti, premio pensiero innovativo delle neo imprese italiane indetto proprio dalla Cna. Un’iniziativa entrata nel calendario dei principali eventi mondiali delle startup e che l’anno scorso ha registrato ben 1026 imprese candidate in tutta Italia, con più di venti premiazioni territoriali. Oltre 4mila sono le imprese che ormai fanno parte della comunità di ‘Cambiamenti’.

Premio Cna nelle province di Monza, Como e Lecco

Anche nelle province di Como, Lecco e Monza Brianza che fanno capo a Cna Lario Brianza la partecipazione è stata buona. In particolare in questa area sono 341 le start up e le imprese innovative registrate nel portale della Camera di Commercio, 125 in provincia di Como, 45 a Lecco e 171 a Monza. Tante le opportunità offerte alle startup da Cna e daipartner coinvolti nel premio: 20mila euro per chi vince e poi servizi, viaggi, incontri con investitori, percorsi di accelerazione, possibilità di confronto e workshop formativi di approfondimento. Le candidature sono già aperte sul sito www.premiocambiamenti.it.

Premio Cna: “Attenzione per la giovane impresa”

“Questa iniziativa conferma la nostra attenzione per il mondo della giovane impresa e aiuta a comprendere i mutamenti economici e le nuove tendenze cercando di far emergere e raccontare il coraggio dei nuovi imprenditori italiani – dichiara il presidente di Cna Lario Brianza, Pasquale Diodato – La nostra confederazione vuole da sempre valorizzare la propensione all’innovazione e al cambiamento costruttivo di processi e produzioni. Siamo convinti che anche quest’anno il premio riscuoterà l’att