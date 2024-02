Anche per il 2024 Yamaha Motor collaborerà con MTS – Motorsport Technical School di Lesmo, la prima scuola in Europa dedicata alla formazione specifica di meccanici e ingegneri da competizione, per la messa a punto dei Technical School Master, corsi per formare ingegneri di pista e meccatronici iper-qualificati.

Una collaborazione ”che rafforza l’impegno di Yamaha a supporto dei talenti” si legge in una nota e “dimostra l’importanza che la formazione e lo scouting di talenti – non solo piloti ma anche tecnici di pista – riveste per la casa dei tre diapason, che ha da sempre il racing nelle proprie vene”.

Yamaha ancora con Mts di Lesmo per la formazione di tecnici “da gara”, sei già specializzati e accolti nel Team

Intanto, nel primo anno di attività di Mts nel mondo delle due ruote, dopo la Formula 1, sono già stati sei i tecnici che si sono specializzati e sono stati accolti nel Team Yamaha.

I corsi 2024 sono partiti il 23 febbraio e il programma si chiuderà il 28 marzo, quando i meccanici potranno simulare una giornata di gara in occasione del Blu Racing Day di Misano Adriatico.

“La partnership con MTS rappresenta, in generale, un elemento chiave nella strategia aziendale nel settore delle competizioni, e si affianca ai già consolidati Yamaha GYTR PRO SHOP, i punti vendita specializzati che offrono una vasta gamma di parti speciali per la pista e competenze elevate per la customizzazione in ambito racing, e al progetto bLU cRU, che supporta la crescita dei piloti più giovani e talentuosi all’interno della famiglia Yamaha”.