Vendita Carrefour: l’impatto su 13 punti vendita di Monza e Brianza

Fra tre anni i consumatori di Monza e Brianza torneranno a vedere le insegne dei supermercati Gs – e a dire il vero molti cittadini hanno continuato a dire “vado al giesse” anche quando il marchio era stato acquistato da Carrefour. È il risultato della mega operazione annunciata giovedì 24 luglio che porta l’intero parco di piccoli e grandi punti commerciali della catena francese nelle mani dell’italiana New Princes, gruppo del settore alimentare e presieduto da Angelo Mastrolia. «Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia» ha detto quest’ultimo rivelando l’investimento da un miliardo di euro.

Alla New Princes passano così 1.188 negozi, tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 minimarket e 12 cash & carry presenti sul territorio in un progetto che intende rilanciare appunto il marchio Gs, che era stato rilevato da Carrefour. Alla notizia è arrivata anche la reazione delle segreterie nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (le sigle del settore commercio dei sindacati) che hanno già chiesto un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per sollecitare la convocazione di tutte le parti interessate.

Vendita Carrefour: 500 lavoratori solo a Limbiate e Giussano

«Per noi la priorità sarà verificare nei prossimi giorni il piano industriale di News Princes Group per capire se avrà un impatto positivo sull’occupazione – ha detto il segretario Fisascat Cisl Monza Brianza Lecco, Francesco Barazzetta – Carrefour conta in Italia circa 10.000 dipendenti diretti e 14.000 impiegati nella rete di vendita in franchising e negli appalti. Nel nostro territorio di competenza, che comprende le province di Monza Brianza e Lecco, sono impiegati circa 1.000 lavoratrici e lavoratori, quasi la metà nei due ipermercati di Limbiate e Giussano».

Vendita Carrefour: tutti i punti vendita di Monza e Brianza

La rete a Monza e Brianza comprende 13 punti vendita in totale sotto i marchi Carrefour Iper (gli ipermercati del gruppo), poi i Market che corrispondono ai supermercati tradizionali e infine gli Express, cioè i minimarket: molti, soprattutto quelli più piccoli, sono in franchising. Le strutture più grandi in Brianza sono appunto quelle di Limbiate e Giussano, mentre il numero maggiore si concentra a Monza, che conta cinque Express (vie Pretorio, Prina, Monte Cervino, Cavallotti e Pergolesi) e due Market (Boito e San Rocco). Un Market si trova anche a Bovisio Masciago, mentre gli sono tutti Express e si trovano a Brugherio, Arcore (di recentissima apertura), Vimercate e Caponago.

Altre due strutture di grande distribuzione si trovano nelle immediate vicinanze: un Carrefour Iper a Paderno Dugnano e quello storico di Carugate, a fianco della tangenziale, all’interno di quello che nel tempo è diventato il centro commerciale Carosello.