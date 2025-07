Bene la relazione in Commissione Attività Produttive in Regione Lombardia dell’esito del confronto al Mimit e l’impegno della Regione Lombardia a tenere alta l’attenzione sulla vertenza di StMicroelectronics di Agrate Brianza, «a tutela dei lavoratori e dell’intero tessuto industriale». Sulla vicenda dell’azienda agratese è intervenuta l’onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione.

StMicroelectronics, Frassinetti (Fdi): «Indispensabile che l’azienda risponda con chiarezza»

«Il sito produttivo di STM ad Agrate Brianza rappresenta un asset strategico per l’Italia e un punto di eccellenza per tutto il nostro comparto della microelettronica – ha detto – Condivido l’impegno della Regione Lombardia nel mantenere alta l’attenzione su questa vertenza, a tutela dei lavoratori e dell’intero tessuto industriale lombardo e la piena sinergia tra i Ministeri competenti e Regione Lombardia, che stanno affrontando con determinazione un nodo fondamentale per la tenuta e il rilancio del settore tecnologico italiano».

E poi: «Il Governo ha già dato un segnale forte istituendo un tavolo permanente di confronto e dimostrando la volontà politica di sostenere con atti concreti la strategicità del sito brianzolo. È ora indispensabile che anche l’azienda risponda con pari chiarezza e responsabilità, presentando un piano industriale credibile, che garantisca investimenti, occupazione e continuità produttiva. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere ogni iniziativa utile per tutelare i lavoratori di STM al fine di promuovere lo sviluppo del polo della microelettronica, settore chiave per l’autonomia tecnologica e la competitività dell’Italia».