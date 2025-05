Seregno: Gruppo Desa annuncia la fusione di Italsilva Commerciale in Real Chimica

Gruppo DESA, azienda seregnese nata nel 1908 come Saponificio Ambrogio Silva, leader nel mercato della detergenza in Italia, ha annunciato la fusione per incorporazione di Italsilva Commerciale in Real Chimica con operatività dal 1° giugno 2025. Un’operazione, spiega: “che coinvolge due società storiche già parte del Gruppo e rappresenta un’importante evoluzione strategica volta a rafforzare l’identità commerciale e il portafoglio marchi”. Una fusione che consente di raggiungere la terza posizione nel Paese nel segmento bucato mentre da anni il Gruppo detiene il primato della detergenza superfici “grazie a brand come Chanteclair, Vert di Chanteclair, Quasar, Spuma di Sciampagna e Sauber“.

Il vicepresidente di Gruppo Desa Marco Sala

Gruppo Desa di Seregno ha quattro stabilimenti in Italia e 400 milioni di fatturato

Un’espansione che non si limita all’Italia: Gruppo DESA vanta oggi 4 stabilimenti produttivi sul territorio italiano, 40 partner commerciali esteri e un fatturato 2023 di oltre 400 milioni di euro, di cui circa il 25% all’estero. Fra i principali Paesi che contribuiscono al fatturato ci sono Cina, Francia, Svizzera e Romania.

Il nuovo assetto consentirà di offrire al mercato “un unico interlocutore commerciale, semplificando la relazione con clienti e partner, e garantendo al contempo continuità e coerenza nello sviluppo di ogni marchio”.

Gruppo Desa, soddisfatto per la fusione il vicepresidente Marco Sala

“Questa fusione è molto più di una semplificazione societaria: rappresenta un passo deciso verso un modello industriale e commerciale ancora più integrato, efficace e orientato al futuro. Uniamo due realtà eccellenti per rafforzare la nostra leadership e dare risposte ancora più chiare, coerenti e tempestive ai nostri clienti e ai consumatori”, ha detto Marco Sala, Vice Presidente di Gruppo DESA.

Il direttore commerciale del Gruppo Desa Filippo Valle

A rafforzare ulteriormente l’efficacia dell’operazione è il recente ingresso di Filippo Valle nel ruolo di Direttore Commerciale di Gruppo DESA. Manager con oltre vent’anni di esperienza in aziende leader del largo consumo e del canale farmacia, Valle porterà al Gruppo una solida visione strategica orientata alla crescita, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

“Sono orgoglioso ed onorato di entrare a far parte del Gruppo DESA in un momento così strategico e stimolante. Il progetto di integrazione tra due realtà complementari rappresenta un’opportunità unica per costruire un gruppo ancora più forte, coeso e competitivo”, ha dichiarato Valle.