Saldi in anticipo in Lombardia: partono il 3 gennaio

C’è meno di un mese di tempo prima che partano i saldi invernali del 2026: la data stabilita dalla Regione Lombardia è sabato 3 gennaio, quindi immediatamente dopo l’inizio dell’anno. A stabilirlo è proprio il regolamento del Pirellone approvato nel 2011, che stabilisce come gli sconti estivi inizino il primo sabato del mese di luglio, mentre quelli dopo Natale il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, ma se si tratta di un lunedì allora vengono anticipati al sabato.

Saldi in Lombardia: stop alle promozioni dal 4 dicembre

La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, quindi finiranno martedì 3 marzo. A termini di legge non è più possibile effettuare vendite promozionali a partire da giovedì 4 dicembre, trenta giorni prima dei saldi. “Si ricorda, inoltre, che, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso”.

Saldi in Lombardia: gli obblighi per i negozianti

La Regione segnala anche che i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli); infine, se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.