Rovagnati e Banco Alimentare: iniziativa contro gli sprechi e per le famiglie in difficoltà

Rovagnati di Biassono dall’11 aprile fino al 13 agosto entra a far parte della nuova community “We Save & Care”, un programma che ha al centro persone, enti e aziende che vogliano unirsi per contrastare gli sprechi alimentari attraverso l’iniziativa “La bontà conta“.

Rovagnati e Banco Alimentare: un anno di bollette pagate, 150mila pasti

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Rovagnati e la Fondazione Banco Alimentare, Onlus che ha l’obiettivo di garantire un sostegno costante alle comunità. In particolare “La bontà conta“, acquistando almeno un prodotto Rovagnati o 100 grammi al banco gastronomia, dà la possibilità di vincere un anno di bollette pagate e allo stesso tempo di sostenere Banco Alimentare nella distribuzione di 150mila pasti a sostegno delle famiglie in difficoltà.

“L’ingresso nella community We Save & Care di Banco Alimentare, nostro partner storico, è un ulteriore passo del nostro impegno, per supportare chi, ogni giorno, è impegnato in tutto il territorio per contrastare gli sprechi alimentari. Come azienda alimentare abbiamo la responsabilità di essere in prima linea contro questo problema”, commenta Gabriele Rusconi, managing director e board member di Rovagnati.

Rovagnati e Banco Alimentare: azienda nella community We save & care

Le attività di contrasto allo spreco alimentare rientrano nell’ambito di Rovagnati Qualità Responsabile (RQR), il programma di Corporate Social Responsibility con cui l’azienda si fa promotrice di uno sviluppo del business sostenibile. Così il presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus Giovanni Bruno: “Siamo felici che Rovagnati ancora una volta abbia voluto Banco Alimentare al suo fianco per l’iniziativa La bontà conta. E siamo ancor più contenti che l’azienda abbia deciso di entrare a far parte della nostra community We Save & Care dando un segnale concreto e forte di condivisione dei nostri valori e della nostra mission. Soprattutto in un momento come quello attuale, segnato da una profonda crisi economica e sociale abbiamo bisogno di partner fedeli su cui poter contare per condividere il comune costante impegno a sostegno di chi è in difficoltà”.