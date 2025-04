Redditi a Monza e Brianza: ecco la classifica dei comuni

La classifica dei redditi italiani (sono le dichiarazioni 2024, per l’anno fiscale 2023) dicono che la Brianza è ancora in testa alle classifiche nazionali: sempre lui, Vedano al Lambro, al 14esimo posto per imponibile lordo in un elenco guidato da Portofino (Genova) dove guarda caso ha trasferito la residenza da un paio d’anni Pier Silvio Berlusconi, facendo esplodere la classifica specifica di un comune già benestante di suo.

A Portofino il reddito medio è stato di 94.505 euro (sì, è la media del pollo, quella per cui due persone mangiano un pollo ciascuno e in realtà uno ne mangia due e l’altro nessuno). Al secondo posto Lajatico (Pisa) con 61.980, poi Basiglio (Milano) con 50.807 e Solonghello (che evidentemente non è “solo un ghello”, ad Alessandria, a quota 47.801 euro. E ancora: Cusago (Milano) 41.987 euro, Torre D’Isola (Pavia) 40.682, Segrate (Milano) 39.001, Milano stessa 38.989, Pino Torinese (Torino) 38.917, Arese (Milano) 38.787, Vezzi Portio (Savona) 38.610, Courmayeur (Aosta) 38.384 e Bogogno (Novara) 38.191, che precede Vedano (38.038). Seguono Padenghe sul Garda (Brescia), Pecetto Torinese (Torino), Pieve Ligure (Genova), Forte Dei Marmi (Lucca), Mozzo (Bergamo) e Cernusco sul Naviglio (Milano) che chiude la top 20 con 35.617 euro.

Redditi a Monza e Brianza: Vedano e Monza leader nella ricchezza

E il resto della Brianza? In realtà Monza è davvero alla soglia delle migliori venti, dal momento che il capoluogo ha una media di reddito di 34.199 euro. A seguire il vero triangolo d’oro: Lesmo, Camparada e Correzzana sono tre comuni distinti ma sono un concentrato di ricchezza che vale, in termini di imponibile medio, nell’ordine 33.119, 32.692, 32.481 euro.

Per chiudere la top 20 di Monza e Brianza si passa poi da Vimercate (31.285 euro) a Misinto (28.502), con in mezzo – dal settimo al ventunesimo posto – Villasanta, Biassono, Usmate Velate, Bernareggio, Carate Brianza e Bellusco, Burago di Molgora, Arcore e Seregno, Briosco, Besana in Brianza, Aicurzio e Agrate Brianza.

Redditi a Monza e Brianza: il fondo della classifica

Fondo classifica: il reddito medio più basso è quello di Limbiate che registra 23.256 euro, a salire Mezzago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso, Nova Milanese, Cesano Maderno, Veduggio con Colzano e Cogliate, Seveso e Giussano, Muggiò e Renate, che si ferma alla 45esima posizione, con 26.273. I dati sono quelli che sono stati pubblicati giovedì 17 aprile dal ministero dell’Economia e della finanza.