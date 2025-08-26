Mutui casa: in Brianza richiesta media di 144.559 euro, oltre 168mila a Milano

Oltre 144mila euro. Per la precisione 144.559 euro dell’importo medio richiesto per il mutuo per acquistare una casa dai monzesi e brianzoli. Una cifra inferiore alla media lombarda (148.637 euro) regione dove si è registrato, nei primi sei mesi del 2025, un aumento del valore richiesto del 3% rispetto all’analogo periodo del 2024. E’ quanto emerge da una analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it t su un campione di oltre 120.000 richieste di finanziamento raccolte online in Lombardia nei periodi gennaio-giugno 2024 e 2025.

A livello provinciale, Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (168.017 euro), seguita da Como (144.586 euro), Monza Brianza, Varese (137.051 euro), Brescia (136.007 euro), Lecco (135.917 euro) e Bergamo (131.486 euro). Seguono ancora Lodi (127.456 euro), Sondrio (125.488 euro), Mantova (124.658 euro) e Cremona (123.621 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 119.877 euro.

Mutui casa, i dati lombardi e le richieste sempre più “giovani”

«Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa», spiegano gli esperti di Facile.it. In leggero calo anche l’età media di chi ha presentato domanda di finanziamento in Lombardia; siamo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, ma si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato quasi un terzo delle richieste totali presentate in Lombardia (31%).

Mutui casa, i variabili attualmente l’offerta più conveniente sul mercato

Dal punto di vista dell’offerta, “nonostante gli italiani si orientino prevalentemente verso i tassi fissi”, i variabili, sulla scia dell’Euribor in calo grazie ai tagli BCE, sono scesi “diventando l’offerta attualmente più conveniente sul mercato” spiegano gli esperti. Per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni, LTV al 70%, secondo una simulazione effettuata il 31/07/2025 le migliori offerte disponibili online a tasso fisso partono da un TAN pari al 2,92%, con una rata mensile di 592 euro, mentre quelli variabili partono da un tasso del 2,33% e una rata di 554 euro.

«Quando sì è alle prese con la richiesta del finanziamento», spiegano gli esperti di Facile.it «è importante non limitarsi a guardare il tasso. I variabili, seppur convenienti, possono cambiare durante il corso di vita del mutuo, mentre quelli fissi rimangono costanti; non esiste una scelta giusta o sbagliata in assoluto, la decisione va presa sulla base delle caratteristiche del mutuatario. L’intervento di un consulente esperto può essere di aiuto per identificare la soluzione più adatta».