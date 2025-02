Mutui casa: a Monza e Brianza chiesti in media 141.190 euro, tasso fisso resta il più conveniente

Mutui casa: se in Lombardia l’importo medio richiesto è pari a 145.851 euro (+5%) ed è cresciuto del 16% il numero delle domande di finanziamento grazie, a partire dalla seconda metà del 2024, alla politica monetaria della BCE, a Monza la cifra si ferma a 141.190 euro, occupando il terzo gradino del podio regionale dopo Milano 165.720 euro e Como (143.086 euro). Lo rivela una ricerca del portale Facile.it.

In Lombardia cresciuto anche il valore medio dell’immobile per il quale è richiesto il mutuo, salito nel 2024 a 229.447 (+5%). L’identikit degli aspiranti mutuatari vede l’età lievemente in crescita (39 anni e mezzo), dato che secondo Facile.it “va letto anche alla luce dell’incremento del peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 25% del 2023 al 34% del 2024, valore spinto in alto dal calo dei tassi applicati ai mutui”.

Mutui casa, per la prima casa importo medio a 153mila euro

Fuori dal podio, seguono le province di Lecco (135.956 euro), Brescia (135.505 euro), Varese (131.645 euro), Sondrio (128.643 euro), Bergamo (127.924 euro). Seguono ancora Mantova (119.224 euro), Lodi (118.730 euro) e Cremona (117.128 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia, dove la cifra media richiesta lo scorso anno è stata pari a 114.012 euro.

Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, sempre in Lombardia, l’importo medio richiesto è superiore, 153.052 euro (+5%), come anche il valore medio dell’immobile, 214.086 euro (+3%). Rimangono sostanzialmente stabili, invece, l’età media del richiedente (quasi 36 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni e mezzo).

Mutui casa, tassi variabili recupero sui fissi

Passando ai tassi, sebbene i fissi siano ancora più convenienti, il divario con i variabili si è ridotto. Secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it oggi per un mutuo medio da 126.000 euro da restituire in 25 anni a copertura del 70% del valore dell’immobile le migliori offerte disponibili online partono da un tasso (TAN) del 2,45%, con rata di 562 euro. Tariffe leggermente migliori per gli immobili di classe A o B, con i mutui green che partono da tassi (TAN) pari a 2,40% e una rata di 559 euro. Per la surroga, invece, il miglior TAN disponibile online è pari al 2,57% (rata di 570 euro).

Per quanto riguarda i tassi variabili, grazie ai tagli della Banca Centrale Europea, oggi questi risultano più convenienti rispetto anche solo a sei mesi fa; le migliori offerte online, per un mutuo medio, partono da un tasso (TAN) del 3,50%, con una rata di 631 euro. Per gli immobili di classe A o B i valori partono da 3,33% con una rata di 612 euro.