Morto Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziaAcrobatica: da Genova al mondo, anche in Brianza

Mondo dell’imprenditoria in lutto per la morte di Riccardo Iovino, fondatore e amministratore delegato dell’azienda EdiliziAcrobatica. Aveva 58 anni, fatale un malore.

Morto Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziaAcrobatica: l’innovazione portata dal mondo della vela

Skipper genovese, aveva fondato l’azienda 30 anni fa intuendo “il potenziale di una tecnica che, mutuata dal mondo della vela e dell’alpinismo, poteva essere efficacemente applicata al mondo dell’edilizia: la doppia fune di sicurezza”, racconta una nota ufficiale.

Dal 1994, dai caruggi ha portato EdiliziaAcrobatica in tutto il mondo – dalla Francia al Nepal con 2200 persone occupate e una doppia quotazione sui mercati finanziari – e anche in Brianza. A Monza in corso Milano, poi con la sede di Cesano Maderno operativa da giugno 2021 e un piano di espansione rivolto a tutto il territorio.

Morto Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziaAcrobatica: la presenza a Monza e Brianza

Qui gli uomini di EdiliziaAcrobatica si sono fatti conoscere anche in contesti extra professionali, tra divertimento e solidarietà: per la prima volta nel 2017 quando, vestiti da Babbo Natale, si erano calati dall’arengario all’inaugurazione del calendario delle feste in centro città regalando anche caramelle ai bambini; e poi ancora hanno collaborato anche col Centro Maria Letizia Verga per portare la visita dei “supereroi” ai giovani pazienti ricoverati all’ospedale San Gerardo.

Morto Riccardo Iovino, fondatore di EdiliziaAcrobatica: “Pronti a portare avanti il suo sogno”

“E sempre alla lungimiranza imprenditoriale di Riccardo Iovino si deve un’azienda organizzata e strutturata con un management pronto a portare avanti il sogno del suo fondatore – continua la nota dell’azienda – Per questo oggi, pur nel dolore profondo che stiamo vivendo, siamo pronti a proseguire su quella strada che Riccardo aveva aperto indicando anche i prossimi obiettivi che siamo certi di raggiungere, esattamente come lui voleva. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti di EdiliziAcrobatica S.p.A., esprimono cordoglio per la scomparsa di Riccardo Iovino e si raccolgono intorno alla famiglia nel dolore per la grave perdita. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione rende noto che si riunirà a breve per definire i prossimi passi”.