Monza: open day speciale al concessionario Merbag con PizzAut e Andy

C’è del nuovo in città. C’è una nuova concessionaria Mercedes Benz che si presentando a Monza. Merbag, operativa da giugno in via Philips 15/B per vendita e assistenza, si sta facendo conoscere attraverso varie iniziative.

Sabato 16 settembre, per esempio, la sede monzese ha ospitato una giornata a porte aperte caratterizzata da un elevato tasso di monzesità. A garantire il servizio di ristorazione, infatti, sono state quattro ragazzi che fanno parte della squadra di PizzAut, il ristorante gestito da persone autistiche. In pratica, vista la vicinanza tra le due sedi, Merbag è il nuovo vicino di casa di PizzAut. Comunque, anche in quest’occasione, lo staff di PizzAut non ha deluso le attese, sfornando senza incertezze un centinaio di pizze.

“I caschi della storia” al concessionario Merbab

L’open day, inoltre, ha fatto da ideale continuazione delle manifestazioni legate al recente Gran Premio. I saloni di via Philips 15/B hanno infatti ospitato le sei opere di una specialissima collezione denominata “I caschi della storia”, positiva conseguenza dal seminario di pittura condivisa allestito in piazza del Carrobiolo la vigilia del Gran Premio. A inspirare l’intera operazione artistica è stato Andy Fumagalli. Il confondatore dei Bluvertigo ha realizzato un’opera, quella dedicata al casco di Ayrton Senna, e ha impostato le altre cinque.

Open day alla Merbag di via Philips a Monza

Anche in questi casi si è puntato su piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. I caschi raffigurati sono quelli di Jody Scheckter, Gilles Villeneuve, Niki Lauda (tutti già piloti Ferrari), Nelson Piquet e Ronnie Peterson. Le opere, realizzate con colori acrilici fluorescenti su tela, sono state completate con la collaborazione di quattro studentesse del liceo artistico Nanni Valentini (Julia Nedza, Caterina Quattrini, Emma Bongiovanni e Nanami Tuoni), coordinate dal docente Antonio Cusmà.

La tappa monzese di questa esposizione, in ogni caso, potrebbe avere un seguito. «L’obiettivo – spiega Andy – è quello di organizzare una mostra itinerante con queste opere. Mi piacerebbe esporle in concomitanza con i Gran Premi di Formula 1». Durante le manifestazioni relative al Fuori GP, Merbag aveva presentato in piazza San Paolo a Monza anche vari modelli della collezione Mercedes e la monoposto di Formula 1 pilotata nel 2021 da Lewis Hamilton.