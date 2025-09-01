Monza: il Gruppo Sol si rafforza nel biometano con un maxi impianto da 20 milioni

Il Gruppo Sol sigla una collaborazione con Andion e rafforza la presenza nel settore del biometano liquido (bio LNG). La società monzese ha infatti acquisito una partecipazione del 20% di Biomethan Green 1- Società Agricola S.r.l.

Quest’ultima, controllata da Andion Italy, è impegnata nella realizzazione di un impianto di biometano liquido a Mirandola (Modena) per un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Monza: il Gruppo Sol si rafforza nel biometano, conclusione lavori entro metà 2026

Andion Italy S.r.l. è la filiale italiana di Andion CH4, leader europeo nella fornitura di collaudate soluzioni per la valorizzazione energetica tramite digestione anaerobica di sottoprodotti agricoli e rifiuti organici. L’intesa prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano liquido da biomasse zootecniche e sottoprodotti agricoli. In particolare, Airsol S.r.l., società interamente controllata da SOL S.p.A., ha acquisito una partecipazione del 20% in Biomethan Green 1- Società Agricola S.r.l., detentrice delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione dell’impianto modenese.

La struttura è in fase di costruzione, la conclusione dei lavori è prevista entro il primo semestre 2026.

Monza: il Gruppo Sol si rafforza nel biometano, la partnership

L’accordo di partnership – comunica SOL – prevede che tutto il bio LNG, che verrà prodotto dall’impianto di Mirandola, venga assegnato in via esclusiva alla SOL S.p.A. per la successiva commercializzazione in Italia ed Europa a clienti operanti nei settori della mobilità e dell’industria. Tale partnership consentirà a SOL di rafforzare la propria offerta di gas liquidi criogenici in chiave sostenibile.

«Siamo orgogliosi – commenta Daniele Forni, direttore generale Gas Tecnici del Gruppo SOL – di questa partnership che rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso l’offerta di prodotti e soluzioni per la transizione energetica. È un’iniziativa che conferma il nostro impegno per un futuro più responsabile e sostenibile, in linea con i valori che da sempre ci contraddistinguono».

Sol è un Gruppo multinazionale italiano che opera in due settori distinti prevalenti: nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Area Gas Tecnici) e nell’Home Care (Area dell’assistenza domiciliare). Nel 2024 ha superato i 1.610 milioni di euro di fatturato. Ha oltre 7.200 collaboratori. Andion CH4 Renewables Andion CH4 è una piattaforma europea per la trasformazione di residui agro-zootecnici e di rifiuti in energia rinnovabile. Ha realizzato più di 50 impianti.