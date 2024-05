Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: la dedica al padre, le congratulazioni del Monza

Di padre in figlia: a Marina Berlusconi è stato conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro. Presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore, è tra i 25 nuovi cavalieri nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra loro anche la discografica Caterina Caselli, la stilista Chiara Boni, gli industriali Eufrasio Anghileri e Giovanni Sgariboldi per restare ai lombardi.

Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: «Lo dedico a mio padre, che sempre sarà ‘il Cavaliere’»

«Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento – ha commentato in una nota – Lo dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà ‘il Cavaliere’. Voglio quindi condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori, e, più in generale, con le persone di Mediaset e di tutto il gruppo Fininvest».

Presidente Sergio Mattarella – foto Quirinale.it

Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: le congratulazioni di Galliani e dell’Ac Monza

A Marina Berlusconi anche le congratulazioni dell’Ac Monza: “Il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato, Senatore Adriano Galliani, e AC Monza si congratulano per il prestigioso riconoscimento“, fa sapere la società.