Lombardia e prestiti, cresce la domanda per viaggi e vacanze

Disposti a tutto per le vacanze, anche a chiedere un prestito. È il ritratto dei lombardi secondo una ricerca condotta da Facile.it: nel 2022 è aumentata del 48% la richiesta di prestiti per viaggi e vacanze, con una media di 5.675 euro da restituire in circa quattro anni.

Lombardia e prestiti, aumenta anche l’importo medio richiesto per viaggi e vacanze

Secondo l’indagine, prendendo in considerazione un campione di oltre 17.000 casi, nel periodo settembre-novembre 2022 c’è stata un’impennata delle richieste di prestiti personali compilate online per viaggi e vacanze rispetto allo stesso periodo del 2021.

In crescita anche l’importo medio richiesto passato dai 5.224 euro del 2021 ai 5.675 euro del 2022 (+9%) e, prevedibilmente, anche i tempi di restituzione, cresciuti da 47 a 51 mensilità (anche in questo caso +9%). Diminuisce, invece, l’età media del richiedente che passa da 35 a 33 anni.

Grazie all’incremento delle richieste, il peso di viaggi e vacanze relativo rispetto al totale di quelle presentate in Lombardia passa dall’1,1% all’1,3%, (+ 22,7%)

Lombardia e prestiti, per cosa si chiedono: per ottenere liquidità

Ma per che cosa si chiedono i prestiti Lombardia? Secondo l’analisi di Facile.it al primo posto resiste saldamente l’ottenimento di liquidità (che rappresenta il 32,4% del totale richieste), seguito dall’acquisto di auto usate (17,1% del totale, ma in calo del 10,3% rispetto ad un anno fa nel suo peso sul totale richieste) e il consolidamento debiti (14,7%; +28,2% se confrontata con il valore 2021).

Appena fuori dal podio e tutte in calo la ristrutturazione immobili (10,09%; -21,1%), l’acquisto di arredi (6,5%; -12,3%) e le spese mediche (4,4%; -2,7%).

Lombardia e prestiti, crescono anche Formazione e università

Tra le finalità che, dalla fine del 2021 alla fine del 2022, hanno accresciuto maggiormente il loro peso sul totale richieste presentate in Lombardia, al primo posto ci sono i prestiti per Formazione e Università (+39,9%) seguiti da quelli per finanziare il consolidamento dei debiti (28,2%), l’acquisto di viaggi e vacanze (+22,7%) e quello di PC e strumenti elettronici (+16,6%).

Lombardia e prestiti, importo medio complessivo da 10.800 a 11.400 euro

A livello complessivo, l’importo medio che i lombardi hanno richiesto alle finanziarie per i prestiti personali è passato dai 10.839 euro del periodo settembre – novembre 2021 agli 11.429 euro degli stessi mesi del 2022 (+5,4%).