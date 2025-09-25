Lissone, Brugola OEB cresce ancora: nel primo semestre inserite 61 nuove risorse, dipendenti saliti a 467

Automotive in chiaroscuro? Non per tutti. La lissonese Brugola OEB – multinazionale, leader nella produzione di viti per il settore automotive – nel primo semestre di quest’anno ha inserito nell’organico 61 persone portandolo a 467 dipendenti a giugno 2025. Si tratta del risultato di sei Recruiting Day realizzati dalla azienda brianzola da gennaio a giugno con il coinvolgimento di oltre 100 candidati che ha portato a 50 colloqui.

Dalle selezioni “sono nate 20 nuove assunzioni – dice l’azienda – segno della capacità dell’azienda di attrarre e valorizzare talenti in linea con i propri valori e le proprie esigenze industriali”. Altre sei posizioni aperte sono state poi chiuse con il Job Posting interno: “sistema che rafforza il senso di appartenenza dei collaboratori, riconoscendone le aspirazioni professionali e allineandole con le necessità aziendali: un equilibrio virtuoso tra crescita individuale e successo organizzativo” spiega ancora Brugola OEB.

Brugola OEB di Lissone: supporto di 20 dipendenti allo stabilimento Usa

Sempre nel primo semestre, inoltre, 20 persone di 10 reparti differenti hanno dato supporto allo stabilimento americano della azienda, per un totale di 745 giornate e parallelamente, il team commerciale ha trascorso 76 giornate all’estero, “con l’obiettivo di consolidare relazioni esistenti ed esplorare nuove partnership strategiche”.

Altro dato diffuso con piacere dalla azienda è quello relativo alla percentuale di presenza dei dipendenti, nel semestre di rifermento attestata al 93%, “a conferma dell’elevato livello di impegno e continuità operativa, indice di solidità e motivazione diffusa”.

Brugola OEB di Lissone: “Nel momento di difficoltà del settore noi puntiamo sulle persone”

“Le persone rappresentano il nostro vero vantaggio competitivo e ci consentono di distinguere Brugola in un contesto di mercato complesso” – dichiara Luca Colombo, HR Manager. – “Investire nel capitale umano significa investire nel futuro dell’azienda, garantendo una crescita solida, sostenibile e duratura. Da qui a fine anno prevediamo inoltre di inserire altre 25-30 risorse nei reparti produttivi, a conferma del nostro impegno costante nello sviluppo delle competenze e nella continuità operativa.”

“In un momento in cui il settore automotive vive difficoltà e rallentamenti, noi abbiamo scelto di andare in controtendenza puntando sulle persone, la nostra risorsa più grande” – dichiara Jody Brugola, Presidente Brugola OEB. “Crediamo nella crescita e investiamo sia nei giovani, offrendo loro reali opportunità di sviluppo professionale, sia nelle figure più senior, che possono riaffermarsi e mettere a disposizione la propria esperienza. È grazie a questo equilibrio che l’azienda continua a guardare al futuro con fiducia e determinazione”.