La rivoluzione si chiama sostenibilità, l’impegno di Assolombarda: più di 120 progetti in ambito ESG

C’è una rivoluzione che si chiama sostenibilità. Un fattore che lega ormai impresa e società in maniera decisa. La sostenibilità ha radicalmente cambiato le relazioni tra impresa, consumatori, mercati e società. Le aziende devono comprendere appieno questa grande opportunità, per affiancare alla propria attività la creazione di valore di lungo termine.

Sostenibilità, Tronchetti Provera: “Bisogna comunicare l’importanza di integrare le ESG nelle strategie aziendali”

“Milano – ha dichiarato Giovanni Tronchetti Provera, vicepresidente di Assolombarda con delega alla sostenibilità, commentando una recente ricerca di PwC con Assolombarda – è capofila in Lombardia per numero di aziende che redigono l’informativa di sostenibilità. Tuttavia, solo il 15% delle aziende rientranti nel campo di applicazione della nuova direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), predispone un report di sostenibilità. Questo significa, da un lato, che le nostre imprese considerano il Bilancio di Sostenibilità una leva per creare valore anche finanziario, consolidare la fiducia degli stakeholder, contribuire positivamente all’ambiente e alla società, stimolare l’innovazione. Dall’altra parte, però, dobbiamo continuare a comunicare l’importanza di integrare le tematiche ESG nelle strategie aziendali, sia verso le PMI, in considerazione del volano stesso che la sostenibilità rappresenta, e sia verso le grandi aziende quotate e non, che gradualmente già dal prossimo anno dovranno farsi trovare pronte a recepire la nuova direttiva europea sulla CSRD. Un pilastro su cui l’Europa sta costruendo la transizione verso un’economia sostenibile e con il quale dovremo confrontarci. In questo quadro, Assolombarda ha definito un Piano strategico triennale e stilato un Manifesto di Sostenibilità, che definisce le nostre priorità di azione future: diffondere una cultura della sostenibilità che sia sempre al centro dell’impresa”.

Sulle ESG l’impegno di Assolombarda parte da lontano

L’impegno di Assolombarda parte da lontano. Nel solo biennio 2021-2022, periodo di riferimento del primo Bilancio di Sostenibilità appena pubblicato dall’Associazione e redatto con il supporto metodologico di PwC Italia e la direzione creativa del Gruppo Qubit – Carmi e Ubertis, si evidenzia un quadro positivo. La conferma arriva da più di 120 progetti realizzati in ambito ESG, oltre 17mila ragazzi e 386 scuole coinvolti in iniziative di orientamento, più di 1.470 ore di formazione ai dipendenti per promuoverne la crescita professionale, più di 50 accordi e protocolli siglati con amministrazioni comunali, enti territoriali, università e istituzioni scolastiche, stakeholder strategici, per lo sviluppo dell’economia locale e il rafforzamento dell’attrattività del territorio.