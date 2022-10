Nell’auditorium della provincia di Monza e Brianza di via Grigna, 13 a Monza, nella mattinata di sabato 29 ottobre, si è svolta la consegna dell’onorificenza ai neo Maestri del Lavoro dell’ultimo triennio, a testimonianza della profonda stima per l’impegno da loro profuso in una lunga carriera lavorativa.

La Brianza ha premiato i suoi Maestri del Lavoro: le autorità presenti

Alla cerimonia erano presenti Marco Cantù, console provinciale di Monza e Brianza, Beaumont Bortone, prefetto vicario dell’ufficio territoriale del Governo di Monza e Brianza; Luca Santambrogio, presidente della provincia; Paolo Pilotto, sindaco di Monza; monsignor Silvano Provasi, arciprete Duomo di Monza; Maurizio Marcovati, console regionole della Lombardia della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro; Guido Garlati, dirigente scolasti Mosè Bianchi di Monza, scuola capofila ambito 27; il sindaco di Agrate Simone Sironi; il vice sindaco Giuseppe Tozzi di Arcore; vice sindaco Paola Brambilla di Bernareggio; sindaco di Besana, Emanuele Pozzoli; assessore Carlo Schieppati di Limbiate; sindaco d Lissone, Laura Borella; vice sindaco di Vimercate, Mariasole Mascia.

Monza Brianza Maestri Lavoro tavolo autorità

La Brianza ha premiato i suoi Maestri del Lavoro: “Occasione preziosa per riflettere sui dati delle morti e degli infortuni”

I lavori sono stati introdotti dal Maestro del Lavoro, Oscar Eliantonio, il quale ha esordito affermando: ”È un’occasione preziosa per riflettere sui dati così preoccupanti delle morti e degli infortuni dei lavoratori e per far crescere la cultura e l’impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le notizie di incidenti mortali ancor di più sui feriti e non pochi di questi subiscono invalidità permanenti, continuano ad essere quasi quotidiane. La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità”.

Ha concluso così: “Occorre un’azione continua, rigorosa di prevenzione. Da dirigenti dell’impresa ai singoli lavoratori tutti sono chiamati a prestare la giusta attenzione al rispetto delle norme e degli standard più avanzati e l’impegno comune è condizione per raggiungere il traguardo di una maggiore sicurezza”.

La Brianza ha premiato i suoi Maestri del Lavoro: “I giovani si confrontano con un mondo che richiede competenze trasversali”

Il console Marco Cantù ha detto: “L’evento odierno è molto significativo perché è come se la cerimonia creasse un ponte tra mondo del lavoro e scuola, tra esperienza passata, attuale e futura, tra generazioni, generi e culture. L’assegnazione dell’onorificenza vuole suggellare il legame fra la Federazione dei Maestri del Lavoro e voi nei Maestri, che sia uno stimolo a contribuire, compatibilmente con gli impegni professionali e personali, alle nostre iniziative, in particolar modo a quelle in cui ci mettiamo a disposizione delle nuove generazioni tutto il bagaglio di esperienze, acquisito nella loro lunga e proficua carriera lavorativa”. In un altro passaggio ha aggiunto: “I giovani oggi si confrontano con un mondo del lavoro sempre più sfidante e competitivo, in cui sono necessarie non solo competenze e conoscenze tecniche avanzate che devono essere continuamente aggiornate, ma anche competenze trasversali: flessibilità, capacità di lavorare in team, comunicazione, problem solving”.

Ha terminato citando una frase di Steve Jobs: “L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate”.

La Brianza ha premiato i suoi Maestri del Lavoro, i dati della Provincia

Luca Santambrogio ha sottolineato come: “In questa provincia di 850 mila abitanti operano 75 mila imprese che danno possibilità di lavoro a tante persone e famiglie i cui dirigenti dedicano tempo e sacrificio. Per le scuole è necessario fornire macchinari più moderni da mettere a disposizione degli studenti che uscendo formati da scuola permetteranno alle aziende di perdere meno tempo nella loro formazione”.

Sono seguiti gli interventi di Beaumont Bortone, monsignor Provasi, il sindaco Pilotto, il console regionale Marcovati e il preside Garlati, che hanno toccato il problema della sicurezza e della responsabilità perché l’accesso al lavoro è molto più complicato di cento anni fa.

Monza Brianza Maestri Lavoro Simonassi premiato

La Brianza ha premiato i suoi Maestri del Lavoro: tutte le onorificenze e la benemerenza magistrale

È seguita la consegna delle onorificenze a Le Brambilla (Agrate), Daniela Zambelli (Arcore), Tiziana Tornaghi (Bernareggio), Carlo Zecchini (Besana), Paolo Mornata (Cesano), Lucia Lupica (Limbiate), Angelo Maccarone e Roberto Villa (Lissone), Roberto Ripamonti (Meda), Carlus Biandi, Marco Bonetti, Maria Paola Galbiati, Paola Giovanazzi, Alessandro Maiocchi, Fabio Marradi, Marcello Porro, Serafina Romano, Giorgio Selvatici di Monza, Sergio Villa e Luigi Frigerio (Vimercate).

La benemerenza magistrale è stata consegnata al seregnese Maestro del Lavoro, Lorenzo Simonassi, 83 anni, tra i sette italiani che ha avuto l’onore di essere insignito e l’unico di tutta la Lombardia. Un attestato che scaturisce da un percorso magistrale unico che ha dato nel tempo, ben 15 anni, prove concrete, attuate con umiltà, con desiderio di dare e di non ricevere. Una benemerenza che non va confusa con gli “emeriti”. La motivazione della benemerenza riportava: si è prodigato con passione, capacità, competenza, nell’esercizio dell’attività magistrale svolta in favore della comunità e dei soci”.

Monza Brianza Maestri Lavoro studenti lavoratori premiati

La Brianza ha premiato i suoi Maestri del Lavoro: gli studenti lavoratori premiati

Gli studenti lavoratori premiati: Ludovico Gualeni (istituto Floriani-Vimercate), azienda Ucimu, Cinisello; Emanuele Tavazzani (Floriani-Vimercate), Banca Bcc Carate; Vincenzo Buonanno (Einstein-Vimercate); Anna Paroli (Cfp Terragni-Meda), concessionaria Meroni, Seregno; Elisabeth Villa (Mosè Bianchi-Monza) Electrolux Solaro; Matteo Stmpo (Mosè Bianchi-Monza) Acinque, Monza; Alessandro Rugolotti e Alessandro Sanvito, entrambi Martino Bassi-Seregno e concessionaria AutoNovara, Seregno.