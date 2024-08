Monza: KFC apre in corso Milano, pollo fritto e anche nuova linea veggie

Trenta nuovi posti di lavoro e il debutto nella settimana che porta la città sotto i riflettori internazionali, quella del Gp d’Italia: dal 27 agosto a Monza sbarca anche KFC, uno dei marchi più noti delle catene a livello internazionale. Una sigla che vuol dire Kentucky Fried Chicken e si traduce in pollo fritto, ma che da questa estate si rivolge anche a chi non mangia carne con la nuova linea Veggie con tre proposte a base di proteine ottenute dai funghi al 100% di origine vegetale.

Monza: KFC apre in corso Milano, la soddisfazione dell’ad monzese Corrado Cagnola

«Da monzese, sono particolarmente contento di annunciare l’apertura di un ristorante KFC a Monza, città attiva e vivace alla quale portiamo, con questa apertura, 30 nuovi posti di lavoro – commenta Corrado Cagnola, ad da una decina di anni di KFC in Italia – La Lombardia, con 29 ristoranti già all’attivo, è da sempre una regione trainante per il brand, e la provincia di Monza e della Brianza ne rappresenta una fetta importante. Anche per questo, nel ruolo di Corporate Franchisee per l’Italia abbiamo deciso di aprire un ristorante a gestione diretta in pieno centro nel capoluogo: il successo della formula a gestione diretta è confermato dalle sette aperture realizzate da gennaio a oggi, compresa quella di Limbiate a pochi chilometri da Monza».

Monza: KFC apre in corso Milano, locale numero 95 in Italia

A livello nazionale, quello monzese è il 95esimo locale aperto da quando il brand è arrivato in Italia, nel 2014, e porta KFC ancora più vicino al traguardo delle cento insegne pensato per celebrare il decennale italiano. I numeri del KFC in corso Milano dicono che ha 151 posti a sedere, è aperto dalle 11 alle 23 da domenica a giovedì e dalle 11 a mezzanotte il venerdì e il sabato, propone il servizio Clicca & Ritira o direttamente a domicilio con il servizio di delivery dalle 11 alle 22.30.