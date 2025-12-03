Hydro Extrusion chiude 5 stabilimenti, preoccupazione a Ornago

I lavoratori della Hydro Extrusion di Ornago solidali con i colleghi del sito di Feltre del quale la multinazionale norvegese leader a livello mondiale nel settore dell’estrusione dell’alluminio ha annunciato, il 26 novembre, la chiusura, insieme a quella di altri quattro stabilimenti in Europa. Saranno 730 – dice il sindacato – i lavoratori che resteranno senza occupazione, 115 dei quali nella fonderia di Feltre “oltre i 20 lavoratori somministrati lasciati a casa con un messaggio”.

L’azienda, dicono le organizzazioni: “chiude e taglia posti di lavoro nel nome del guadagno, della competitività e dei dividenti per gli azionisti. Questa cosa è inaccettabile. La chiusura di un pezzo importante delle attività di Hydro Extrusion nel nostro Paese – proseguono i sindacati – indebolisce e mette in discussione la presenza industriale della multinazionale in Italia”.

Il 10 dicembre un incontro a Ornago per chiedere delle ricadute occupazionali

Una notizia che ha inevitabili ripercussioni anche in Brianza: “I lavoratori dello stabilimento di Ornago – dicono le Rsu, Fiom Cgil Monza Brianza e Fim Cisl Monza Brianza Lecco – sanno bene come la logica del profitto ha portato a tornate di licenziamenti qui nei due anni passati. Per queste ragioni diciamo, insieme ai lavoratori di Feltre che sono in presidio davanti allo stabilimento il no alla chiusura di Feltre. Bisogna mettere in campo tutto quanto è possibile per scongiurare la chiusura e rafforzare la presenza di Hydro Extrusion in tutti gli stabilimenti italiani”.

Previsto un incontro il 10 dicembre, a Ornago, nel quale i sindacati chiederanno quali saranno le ricadute occupazionali sul territorio brianzolo mentre il 3 dicembre, in occasione di un nuovo incontro in Confindustria Feltre contro la chiusura dello stabilimento sono state indette 4 ore di sciopero. Presenti anche le rsu di Ornago “per incontrare le lavoratrici e i lavoratori di Feltre in lotta”.