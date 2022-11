Firmato il protocollo per la formazione finanziata in azienda

Un accordo collettivo firmato Assolombarda e organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Monza e Brianza focalizzato sui processi d’innovazione che le imprese stanno compiendo verso la transizione digitale ed ecologica che devono essere supportati da professionalità adeguate.

Firmato il protocollo: Fondo Nuove Competenze, aperto anche a imprese associazione senza rappresentanze sindacali

A questa esigenza risponde il Fondo Nuove Competenze al quale le imprese brianzole potranno accedere grazie al nuovo Protocollo, immediatamente operativo e che permetterà alle imprese associate che non abbiano al loro interno le rappresentanze sindacali (RSU e RSA) di poter accedere ai fondi destinati alla formazione.

Firmato il protocollo: applicazione della normativa Anpal

Il Protocollo è la prima applicazione della normativa prevista da ANPAL. Le imprese associate ad Assolombarda sul territorio potranno applicare l’Accordo Collettivo e beneficiare del Fondo fornendo ai lavoratori percorsi di formazione e aggiornamento dopo averli presentati alla Commissione Paritetica Territoriale di Valutazione.

Firmato il protocollo: Assolombarda

“Il contesto in cui operano le nostre imprese – ha evidenziato Stefano Passerini, direttore del Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Assolombarda – rende necessario investire sulle competenze dei lavoratori affinché i modelli organizzativi e produttivi possano essere all’avanguardia e rispondere alle transizioni digitale ed ecologica. L’accordo permetterà alle imprese brianzole che non abbiano una rappresentanza sindacale interna, di accedere ugualmente al Fondo Nuove Competenze per strutturare e sostenere i piani formativi per i loro dipendenti. L’accordo che Assolombarda oggi ha firmato con le Organizzazione Sindacali di Monza e Brianza, rappresenta un unicum nel panorama delle relazioni industriali e un modello da seguire per tutte le imprese che mettono al centro del loro operare la formazione quale leva di competitività”.

L’accordo è valido anche per le aziende aderenti a Fondimpresa, ai fini della presentazione all’Ente stesso del piano formativo.

Firmato il protocollo: le organizzazioni sindacali

“L’accordo sottoscritto a Monza – hanno sottolineato unitariamente i Segretari di CGIL MB, CISL MB LC e UIL MB, Giulio Fossati, Roberto Frigerio e Gian Carlo Pagani – garantirà anche nelle aziende dove i lavoratori non hanno una rappresentanza organizzata di poter accedere ad uno strumento che riteniamo fondamentale per le aziende e strategico per il nostro territorio, nella transizione digitale ed ecologica delle produzioni. È una occasione per mantenere il livello occupazionale, per affermare il diritto alla formazione in orario di lavoro e incrementare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici”.