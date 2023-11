Eicma 2023: sipario sull’edizione 80 da record, visitatori +19%

Record di presenze per Eicma 2023 che si è chiusa a Rho Fiera. L’edizione 80 dell’Esposizione internazionale delle due ruote ha visto tra i padiglioni 563.848 visitatori, pari a un +19% sul 2022. Con appuntamento già fissato dal 5 al 10 novembre 2024.

Eicma 2023: i numeri di organizzazione e business

Numeri notevoli anche per l’organizzazione: 2036 i marchi presenti, (record storico della manifestazione), oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi. Più del 30% le aziende presenti per la prima volta negli otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022 e tre in confronto al 2021.

In ambito business: sono stati 39.392 gli operatori del settore, selezionati con i rinnovati criteri di qualità introdotti nel 2022, che hanno visitato l’Esposizione; di questi il 52% proveniva dall’estero e in particolare da 120 differenti nazioni.

Eicma 2023, l’ad Magri: «L’appuntamento più performante»

Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma: «Non c’è un pre o un post-pandemia, c’è Eicma. La lettura di questi risultati non lascia spazio a interpretazioni e conferma quanto il nostro appuntamento sia oggi ancora l’opportunità di business e relazioni, e soprattutto, di marketing e comunicazione, più performante per le aziende del nostro settore. Continuiamo a dimostrare un’attrattività internazionale e un valore unici al mondo, crescendo ininterrottamente e in modo esponenziale in tutti gli indicatori dal 2021, quando alcuni pensavano che il nostro evento fosse obsoleto. A questo si aggiunge l’attenzione crescente delle istituzioni, che rilancia anche il valore dell’evento come momento indispensabile per accendere un riflettore sulle istanze del comparto e accrescerne e rilevanza e autorevolezza».

Eicma 2023, il presidente Meda: «Padiglioni stracolmi di famiglie e di giovani»

Il presidente Pietro Meda: «EICMA non ha solo continuato a investire sulla sua evoluzione da fiera ad evento espositivo, ma entra nel suo 110° anno di storia con uno sguardo aperto al futuro e all’innovazione della manifestazione stessa, attestandosi in qualche misura anche come un appuntamento trasversale e di costume. I padiglioni erano stracolmi di famiglie e di giovani, di passione, di nuovi contenuti speciali, intrattenimento ed eventi, che affiancano in modo sempre più completo e coinvolgente il grande impegno degli espositori, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per la fiducia e la fedeltà che continuano a dimostrarci. La stessa riconoscenza la tributiamo anche ai nostri sponsor, ai partner e alle istituzioni che ci sostengono».