Confservizi Lombardia, Bracchitta (Aeb) per innovazione e sviluppo sostenibile

La presidente di Aeb, Loredana Bracchitta, coordinerà il Comitato innovazione e sviluppo sostenibile Confservizi Lombardia, un ulteriore importante riconoscimento del lavoro che Aeb sta effettuando sul territorio sui temi della sostenibilità e dell’innovazione.

La nomina è stata annunciata durante l’appuntamento di Ecomondo – il maggior evento nazionale sui temi della transizione ecologica e dell’economia circolare, e rafforza il ruolo di Aeb tra le aziende leader nella gestione territoriale della svolta green in atto.

Confservizi Lombardia, obiettivo Aeb accelerare la svolta green

Obiettivo di Aeb è accelerare la svolta green del proprio piano industriale, già testimoniata dall’impegno della società e delle sue controllate Gelsia, Gelsia Ambiente e Retipiù a sostegno della transizione ecologica ed energetica del territorio, tramite progetti per lo sviluppo di nuovi impianti a fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico dedicato agli edifici pubblici, a quelli privati e alle imprese.

L’incarico conferito in materia di diversity&inclusion a Bracchitta testimonia l’impegno di Aeb, anche all’interno del gruppo A2A di cui fa parte, nel sostenere le pari opportunità e nel promuovere un luogo di lavoro che rispetti e valorizzi le differenze e il talento di ciascuno: un approccio etico che migliora anche la qualità del lavoro e dei risultati ottenuti.

Confservizi Lombardia, Brachitta: “Conferma la strada intrapresa”

”Sono davvero onorata di poter ricoprire questo ruolo, su temi così attuali e fondamentali per l’intera comunità – ha affermato Loredana Bracchitta – la nomina conferma che la strada intrapresa nell’ultimo periodo da Aeb è quella giusta e ci motiva a proseguire in questa direzione, continuando a investire sul territorio e sulle comunità locali in tutto ciò che riguarda innovazione, sostenibilità e temi sociali. Sono sicura che, insieme a tutte le aziende che operano nel settore a livello locale, mettendo a fattor comune expertise e competenze, potremo lavorare con efficacia su queste tematiche, portando significativi risultati nel medio termine”.