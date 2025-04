Concorezzo, Vimar festeggia 20 anni di stampa e comunicazione: «Bisogna essere all’avanguardia»

Prime venti candeline spente per la Vimar di Concorezzo. Un compleanno a cifra tonda per il centro stampa di via Dante che il 1 aprile ha festeggiato i due decenni di attività.

L’azienda è guidata dai fratelli Luca e Roberto Brambilla cha hanno iniziato la loro avventura rilevando una storica attività concorezzese e diventando specialisti della comunicazione visiva, cartellonistica, timbri, striscioni, stampe digitali, cartonati, depliant, brochure, faldoni per uffici.

Concorezzo, Vimar festeggia 20 anni di stampa e comunicazione: la storia dell’azienda

«Siamo entrati nel mercato e rivoluzionato tutto il lavoro passando al digitale – racconta oggi Luca Brambilla – I nostri servizi variano dalle classiche stampe alle fotocopie fino ai timbri, manualistica di prodotti e progetti architettonici. I nostri clienti sono sia pubblici e privati. Abbiamo scuole, studenti che devono stampare la tesi ma anche aziende anche molto grosse fuori dal territorio. Il nostro cliente numero uno, ad esempio, è di Firenze».

In lungo e in largo per l’Italia, il segreto della longevità per i due fratelli sta nella «cura del prodotto e nella scelta di macchinari sempre all’avanguardia – prosegue Brambilla – Ogni cinque anni cambiamo i macchinari trovandone di sempre più moderni e più evoluti. In un mercato in cui si parla sempre di più di carta stampata in crisi dobbiamo rimanere al passo coi tempi».

E di stampa e soprattutto di difficoltà e di crisi del settore stampa, i giornali ne sanno qualcosa. Ma secondo Luca e Roberto Brambilla, si tratta di un mercato, in termini generali, che sta ancora dando grandi soddisfazioni.

«Si stampa ancora tanto – confermano – a dire il vero, ma bisogna anche saper offrire prodotti nuovi. Prima si realizzavano manuali in carta, poi sono passati ai cd ed ora invece basta una chiavetta».

Concorezzo, Vimar festeggia 20 anni di stampa e comunicazione: in via Dante anche l’amministrazione

Per festeggiare il traguardo dei vent’anni di Vimar sono arrivati in via Dante anche i rappresentanti dell’amministrazione. Immancabile in questi casi il primo cittadino Mauro Capitanio accompagnato per l’occasione dall’assessore al Commercio Gabriele Borgonovo che hanno celebrato insieme ai titolari e a tutta la realtà commerciale il “compleanno” storico.