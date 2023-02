BT Group di Lesmo, fatturato 2022 da record grazie (anche) alla nuova generazione della famiglia Radaelli

Con un incremento di fatturato del 20,3% rispetto al 2021, BT Group, una delle più storiche realtà Made in Brianza ha visto nell’ultimo biennio la nuova generazione della famiglia Radaelli, Annalisa, Andrea, Alessandro e Alberto, che oggi affiancano Aristide, il capostipite, saper cavalcare i più dinamici trend del settore nell’ambito della schermatura solare portando alto il nome della famiglia fondatrice. I numeri della azienda di Lesmo – 8 store di proprietà, a marchio Brianzatende, presenti in Lombardia, e una consolidata rete distributiva presente su tutto il territorio italiano con oltre 600 rivenditori autorizzati e circa 200 reseller esteri dislocati tra Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Marocco, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia – parlano chiaro: oltre 25 000 tende da esterno, 3 000 pergolati e 2 000 bioclimatiche sono stati prodotti e venduti solo nel corso dell’ultimo anno.

BtGroup famiglia Radaelli Brianzatende

BT Group: quasi settant’anni di storia, un nuovissimo capannone a Carnate

L’impresa, con quasi settant’anni di storia, ha oltre 41 000 m² di spazi produttivi e più di 280 risorse attive che operano nell’headquarter di Lesmo recentemente rinnovato e nel nuovissimo capannone di Carnate. La componente innovazione digitale è uno degli asset strategici sui quali BT Group ha investito nell’ultimo anno. “Il ruolo dell’IT negli ultimi anni si è sviluppato enormemente grazie a un incremento di personale altamente qualificato. Abbiamo fatto importanti investimenti in risorse fisiche ma anche in formazione del personale al fine di creare una struttura snella, virtuosa e al passo con i tempi, dotata dei migliori software disponibili sul mercato e all’avanguardia sotto il profilo della sicurezza dei dati – spiega Alberto Radaelli che ricopre il ruolo di ICT Manager di BT Group che ha annunciato, quest’anno la fornitura di un nuovo software già utilizzato in Italia anche alla rete vendita francese della azienda: “con l’obiettivo di presentare i nostri sistemi outdoor in modalità 3d e fornire in breve tempo tutte le informazioni necessarie alla clientela finale.”

BT Group, il ruolo fondamentale delle “nuove leve” Radaelli

Fondamentale è anche la costante presenza sul territorio di appartenenza dove, attraverso la rete di store di proprietà a marchio Brianzatende, sotto la guida della primogenita Annalisa Radaelli, l’azienda ha raggiunto i più interessanti record di crescita nell’ultimo periodo: “anche grazie all’entrata in vigore degli incentivi fiscali che hanno contribuito al successo dell’intero settore”. Fondamentale per il successo di BT Group, inoltre, l’apporto dei fratelli Andrea e Alessandro Radaelli, che si occupano rispettivamente della Direzione Produttiva e Sviluppo Industriale e dello Sviluppo Immobiliare. “Le recenti acquisizioni ed ampliamenti presso la sede di Carnate sono la più concreta espressione della nostra solidità e della valorizzazione del nostro territorio con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più di prossimità e innovazione” commenta Alessandro Radaelli.

BT Group: “Nell’ultimo biennio attenzione sull’innovazione dei processi”

”Nell’ultimo biennio abbiamo concentrato le nostre energie sempre più sull’innovazione dei processi al fine di raggiungere un livello stabile di produzione, i nuovi impianti di verniciatura così come gli importanti investimenti che stiamo facendo in ottica green che prevedono l’istallazione di pannelli fotovoltaici i quali ci consentiranno di coprire oltre la metà del nostro fabbisogno energetico sono soltanto alcuni esempi del processo di crescita e di evoluzione in atto” conclude Andrea Radaelli, Direzione dell’iter di produzione e sviluppo aziendale.