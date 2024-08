Boldrocchi, Teaflex, Panzeri: tre aziende di Biassono visitate in pochi giorni

Aziende e amministratori locali di Biassono: un dialogo proficuo e intenso con tre aziende biassonesi visitate negli ultimi giorni. Mercoledì 31 luglio il sindaco Luciano Casiraghi, con l’assessore alle attività produttive Daniela Casiraghi hanno visitato la società Boldrocchi Srl. Presenti anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi e il consigliere regionale Alessandro Corbetta. La Boldrocchi opera dal lontano 1909 nel settore della meccanica e il 4 marzo 2024 ha festeggiato 115 anni di attività, portando prestigio al territorio brianzolo.

Boldrocchi: attività dal lontano 1909 nella meccanica

Il fondatore Luigi Boldrocchi iniziò a produrre ventilatori e i primi impianti ecologici di abbattimento fumi prodotti da un forni industriali. In tutto questo tempo la società ha acquisito fama mondiale (Francia, Germania, Stati Uniti, India) nella produzione di ventilatori industriali. L’assessore Guidesi ha parlato con il presidente Massimo Boldrocchi e l’amministratore delegato Marco Bailo sul tema dell’internazionalizzazione. «L’azienda ha difficoltà nel trovare personale competente – ha spiegato Casiraghi – È un problema di molte realtà che sono costrette a formare direttamente loro il personale».

Teaflex e il dinamismo nei materiali elettrici

Settimana scorsa sindaco e assessori biassonesi hanno visitato la Teaflex spa. La società, nata nel 1972, si occupa di guaine flessibili, tubi zincati e articoli per la protezione e la sicurezza dei cavi elettrici. I loro maggiori clienti sono sistemi ferroviari, navali, automazione, robotica, impiantistica bordo macchina e grossisti di materiale elettrico. «Durante il tour, accompagnati dal titolare Federico Formenti e da Michele Malacrida (administration manager), abbiamo potuto ammirare la struttura moderna, progettata e realizzata secondo i più alti criteri di efficienza e sostenibilità» ha ricordato Casiraghi.

Panzeri, dal 1947 nel settore dell’illuminazione

Infine, è toccato alla Panzeri Carlo srl. Azienda storica del territorio, nata nel 1947 grazie all’intuizione di Carlo Panzeri. La società, coniugazione di tradizione e innovazione, continua ad essere gestita dai figli di Panzeri a cui si sono affiancati di recente anche i nipoti. È un punto di riferimento importante nel settore dell’illuminazione con prodotti da interno, esterno e per l’acustica. Avanguardia nelle tecnologie led, nell’uso di tecnologia innovativa e di un design tutto italiano. «Il titolare Norberto Panzeri ci ha permesso di visitare la sua azienda, spiegandoci e mostrandoci tutti i passaggi, dal design iniziale al prodotto finito – ha raccontato Casiraghi – Ci ha regalato emozioni con le sue creazioni che mi piace definire opere d’arte e non solo di arredamento». Sono 46 i dipendenti al servizio di un’azienda in crescita che sta accelerando la sua presenza sul mercato americano.